«Радио 1» поздравляет с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии

Фото: Радио 1
В России 27 марта отмечается День войск национальной гвардии — праздник представителей силовой структуры, отвечающей за обеспечение общественной безопасности и порядка в стране.
Основные задачи Росгвардии включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрану важных стратегических объектов, поддержание правопорядка на массовых мероприятиях и контроль за оборотом оружия.
«Радио 1» не первый год взаимодействует с ведомством для повышения уровня безопасности и информированности граждан. Радиостанция совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области регулярно проводит специальные эфиры, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов с представителями сложной, но такой важной профессии. В этот день, 27 марта, «Радио 1» от всей души поздравляет сотрудников ведомства с профессиональным праздником.
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«Радио 1» не первый год взаимодействует с ведомством для повышения уровня безопасности и информированности граждан. Радиостанция совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области регулярно проводит специальные эфиры, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов с представителями сложной, но такой важной профессии. В этот день, 27 марта, «Радио 1» от всей души поздравляет сотрудников ведомства с профессиональным праздником.
«Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области часто первыми оказываются на месте происшествия, и именно благодаря вашим профессиональным действиям, отзывчивости и неравнодушию были спасены тысячи жизней. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — сказал главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.Читайте также:
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Анастасия Хохлова