Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
Отмечается, что в ходе патрулирования улицы Сталеваров на востоке Москвы внимание правоохранителей привлёк мужчина, который попытался избавиться от содержимого карманов и скрыться, когда увидел патрульный автомобиль. Росгвардейцы приняли решение остановить гражданина для проверки документов и выяснения обстоятельств.
В ходе беседы со стражами порядка 27-летний москвич заметно нервничал и вскоре всё же признался, что в выброшенных им пакетиках находились наркотики. После этого сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Следственно-оперативная группа изъяла у него 37 свёртков с наркотическим веществом.
После проведения экспертизы выяснилось, что в свёртках содержался эфедрон массой свыше 75 граммов.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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В ходе беседы со стражами порядка 27-летний москвич заметно нервничал и вскоре всё же признался, что в выброшенных им пакетиках находились наркотики. После этого сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Следственно-оперативная группа изъяла у него 37 свёртков с наркотическим веществом.
После проведения экспертизы выяснилось, что в свёртках содержался эфедрон массой свыше 75 граммов.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова