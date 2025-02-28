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Росгвардия задержала подозреваемых в нападении на охранника на севере Москвы

Видео: Росгвардия по г. Москве

Подозреваемых в нападении на охранника одного из бизнес-центров на севере Москвы задержали сотрудники Росгвардии. Все произошло на Дмитровском шоссе. По словам охранника, злоумышленники попытались незаконно попасть на охраняемую парковку.
«Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 43-летнего жителя Москвы и 40-летнего уроженца Армавира. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь, его госпитализировали», — добавили в ведомстве.
Перед этим стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана за призывы уничтожать мирных граждан Подмосковья, а также Ростовской и Белгородской областей. Открыто уголовное дело.

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ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения
28 февраля 2025, 08:41

Фото: iStock/irene_rebrova

В Абакане возбуждено уголовное дело против местного жителя, который продвигал комментарии в мессенджере Telegram с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, пишет РИА Новости.
Согласно официальному заявлению, установлено, что 39-летний житель Абакана, выражая враждебное отношение к специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, в 2024 году через сообщество иностранного мессенджера активно распространял опасные комментарии. В результате были зафиксированы публичные призывы к террористической деятельности.

Возбуждение уголовного дела осуществляется по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств данного дела.

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#фсб
#рф
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Акулы растерзали российских туристов у берегов Филиппин
AP: двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга с акулами
28 февраля 2025, 08:32

Фото: iStock/Nautilus Creative

Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Об этом информирует Associated Press.
Трагедия произошла возле острова Верде. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое граждан РФ смогли вернуться, а остальные пропали без вести.

Через некоторое время было найдено тело 29-летнего Илью Перегудина. Согласно информации источника, на мужчину напали акулы. Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но затем потерял сознание. Медикам не удалось его спасти, мужчина скончался.

По факту произошедшего организована проверка.

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ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
28 февраля 2025, 08:00

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, запланированного украинскими спецслужбами против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом пишет РИА Новости.
В ходе операции в Москве были задержаны гражданин Украины и гражданин России, которые, по данным ФСБ, были завербованы военной разведкой Украины через мессенджер «Телеграм».

У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта граждан Украины с измененными данными. ФСБ утверждает, что фигуранты признались в планах по физическому устранению митрополита. Они намеревались покинуть Россию после совершения преступления с использованием поддельных документов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

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#приговор
#уголовное фсб
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​В Питере задержали адвоката-педофила за принуждение 7-дочки к ​порно-съемке
78.ru: в Питере задержали адвоката за порнографические съемки 7-летней дочки
28 февраля 2025, 01:44

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге задержали адвоката, подозреваемого в съемках порнографических материалов с участием своей 7-летней дочери. Отец ребенка оказался извращенцем-педофилом.
По информации издания 78.ru, 35-летний уроженец Магадана неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочки, принуждая ту к раздеванию перед камерой. К тому же, он также подозревается в более серьезном развращении ребенка.

18 февраля против педофила возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии и использовании несовершеннолетнего для создания порноконтента.

В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, «умные» часы, ноутбук и три мобильных телефона. Предположительно, там хранится компромат на обвиняемого с запрещенными материалами.

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«Грозит тюрьма на 8 лет»: в Москве задержали автоблогера Венгалби за дачу взятки сотрудникам ГИБДД
Автоблогера Венгалби остановили пьяным, он пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
28 февраля 2025, 01:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Москве задержали известного автоблогера Ахмеда Венгалби, более известного как WENGALLBI. Это произошло из-за попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД на Кутузовском проспекте. Сумма составляла 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» 27 февраля.
Венгалби управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и отказался от медосвидетельствования, у него также не было при себе водительских прав. Более того, на машине стояли тонированные стекла. Все это — нарушения закона. Чтобы не получить штраф, мужчина решил предложить деньги инспектору.

По данным прокуратуры, 24-летний блогер положил 100 тысяч рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля.

«Инспектор ДПС пресек незаконные действия мужчины, отказавшись от получения денег», — уточнили в «Прокуратуре Москвы».
В отношении Венгалби завели уголовное дело. Его обвиняют по статье в покушении на дачу взятки должностному лицу, сейчас с блогером работают следователи. Когда суд выберет меру пресечения, то Венгалби может грозить до 8 лет лишения свободы.

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