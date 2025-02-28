Росгвардия задержала подозреваемых в нападении на охранника на севере Москвы

Видео: Росгвардия по г. Москве
Подозреваемых в нападении на охранника одного из бизнес-центров на севере Москвы задержали сотрудники Росгвардии. Все произошло на Дмитровском шоссе. По словам охранника, злоумышленники попытались незаконно попасть на охраняемую парковку.
«Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 43-летнего жителя Москвы и 40-летнего уроженца Армавира. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь, его госпитализировали», — добавили в ведомстве.Перед этим стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана за призывы уничтожать мирных граждан Подмосковья, а также Ростовской и Белгородской областей. Открыто уголовное дело.
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Никита Кротов