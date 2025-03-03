В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования улицы Ленинская слобода экипаж Росгвардии заметил странного молодого человека, который, увидев сотрудников, испугался, и попытался уйти. Однако его быстро задержали для проверки документов.
У задержанного обнаружили и изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов. Наркокурьера передали полиции.
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«Задержанный для проверки документов 19-летний приезжий заметно нервничал и признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался распространять через закладки», — говорится в сообщении.
У задержанного обнаружили и изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов. Наркокурьера передали полиции.
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Элина Позднякова