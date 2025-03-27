«Радио 1» поздравляет сотрудников Росгвардии по городу Москва с Днем войск национальной гвардии

День войск национальной гвардии ежегодно отмечается в России 27 марта. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок, противодействует терроризму, защищает стратегически важные объекты и выполняет задачи, связанные с государственной безопасностью.