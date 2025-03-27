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«Радио 1» поздравляет сотрудников Росгвардии по городу Москва с Днем войск национальной гвардии

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

День войск национальной гвардии ежегодно отмечается в России 27 марта. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок, противодействует терроризму, защищает стратегически важные объекты и выполняет задачи, связанные с государственной безопасностью.
«Радио 1» поздравляет всех служащих войск Росгвардии по городу Москва с профессиональным праздником и выражает признательность за многолетнее сотрудничество с ведомством. В рамках взаимодействия в эфире радиостанции регулярно проходят специальные выпуски, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов и профессии, требующей высокой квалификации.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — обратился к сотрудникам Росгвардии по городу Москва главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.

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#служба
Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет
27 марта 2025, 10:05

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет. Об этом говорится на официальном сайте театра.
В РАМТе подчеркнули, что в истории театра останутся образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Как пишет Telegram-канал Mash, бывший ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Он скончался в своей квартире от осложнений на фоне лейкоза.

Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы».

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«Радио 1» поздравляет с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии
27 марта 2025, 10:02

Фото: Радио 1

В России 27 марта отмечается День войск национальной гвардии — праздник представителей силовой структуры, отвечающей за обеспечение общественной безопасности и порядка в стране.
Основные задачи Росгвардии включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрану важных стратегических объектов, поддержание правопорядка на массовых мероприятиях и контроль за оборотом оружия.

«Радио 1» не первый год взаимодействует с ведомством для повышения уровня безопасности и информированности граждан. Радиостанция совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области регулярно проводит специальные эфиры, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов с представителями сложной, но такой важной профессии. В этот день, 27 марта, «Радио 1» от всей души поздравляет сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

«Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области часто первыми оказываются на месте происшествия, и именно благодаря вашим профессиональным действиям, отзывчивости и неравнодушию были спасены тысячи жизней. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — сказал главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.
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#радио 1
#безопасность
#контроль
#происшествия
#сотрудники
#профессии
#служба
#росгвардия
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«Сидела уже мертвая»: Ушла из жизни звезда «Битвы экстрасенсов»
Звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева умерла в 47 лет
27 марта 2025, 09:43

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Об этом в своем блоге написал участник проектов «Битва экстрасенсов» и «Выживалити» Никита Турчин.
По его словам, тело женщины обнаружил ее гражданский муж. Турчин добавил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины смерти Корнеевой.

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что у Юлии не было проблемы с алкоголем.

Ясновидящую многие зрители программы запомнили по фразе, которую она выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы!»

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В Госдуме призвали проверить популярные в РФ краски для волос
Депутат ГД Леонов попросил Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss
27 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/petrenkod

Депутат Госдумы Сергей Леонов инициировал проверку безопасности красок для волос брендов Schwarzkopf и Syoss из-за возможного содержания в них опасного компонента. О письме с его предложением сообщает издание News.ru.
Опасное вещество, о котором идет речь — бутилфенилметилпропионал, или же лилиевый альдегид. Оно может негативно влиять на репродуктивные функции организма и провоцировать кожные заболевания, например контактный дерматит.

«Прошу вас проверить представленную информацию об опасности для здоровья и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении депутата.
Вопрос о проведении экспертизы и дальнейших мерах остается на рассмотрении ведомства.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Жулики, действующие в домовых и районных чатах, используют следующую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.

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#роспотребнадзор
#здоровье
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#депутат
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Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий
Мишустин: в РФ с 2026 года перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
27 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/Inside Creative House

С 2026 года в России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Информацию передает РИА Новости.
«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.
В 2024 году страховые выплаты уже проиндексированы на 7,3%, но из-за инфляции в 9,5% в феврале провели дополнительную доплату для 39,3 млн пенсионеров. Отдельно с 1 апреля на 14,5% повысят социальные пенсии для граждан без достаточного стажа, инвалидов и потерявших кормильца.

В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
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По данным Минтруда, социальные пенсии получают около 3,5 млн россиян, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов и пострадавших от техногенных катастроф. Еще 700 тысяч человек получают государственное пенсионное обеспечение.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

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