«Радио 1» поздравляет сотрудников Росгвардии по городу Москва с Днем войск национальной гвардии

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День войск национальной гвардии ежегодно отмечается в России 27 марта. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок, противодействует терроризму, защищает стратегически важные объекты и выполняет задачи, связанные с государственной безопасностью.
«Радио 1» поздравляет всех служащих войск Росгвардии по городу Москва с профессиональным праздником и выражает признательность за многолетнее сотрудничество с ведомством. В рамках взаимодействия в эфире радиостанции регулярно проходят специальные выпуски, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов и профессии, требующей высокой квалификации.
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«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — обратился к сотрудникам Росгвардии по городу Москва главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.
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Анастасия Хохлова