Радио «Судного дня» передало новые сообщения
В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ‑76 в понедельник прозвучали три сообщения. Их записи приводит «Газета.ру».
• 20 октября в 13:26 мск станция передала имя главного героя одноимённого романа — «Дон Кихот». Это слово уже звучало в эфире 14 февраля 2022 года. Позже, в 14:38 и 15:52 мск, повторились два других слова, также ранее появлявшиеся 14 февраля 2022 года — «дырокол» и «посаженый».
• 15 октября в эфире было слово «измождение».
• 6 октября прозвучало «орехобрус», которое также встречалось в феврале 2022 года.
• 2 октября УВБ‑76 передала три сообщения в течение дня на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Станция УВБ‑76 работает с 1970‑х годов и в обычном режиме вещает непрерывный жужжащий сигнал, за что её часто называют «Жужжалкой». Кроме того, есть название «Радиостанция Судного дня». Согласно одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР во время холодной войны, и якобы используется до сих пор.
