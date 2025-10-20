ИИ-технологии меняют школьное питание в Петербурге
В Международный день повара, 20 октября, в Петербурге чествуют особое мастерство специалистов школьных столовых, которые должны готовить не только вкусно, но и полезно.
Фото поваров-победителей конкурса «Лучшая школьная столовая» разместили на городских баннерах. Успехи города на федеральном уровне, где местные повара обошли 500 коллег, — результат серьезной подготовки. Ежегодно Учебный центр соцпитания обучает тысячи специалистов. По словам главы Управления социального питания Алены Мироненко, именно симбиоз творчества и технологий создает в городе одну из самых современных систем соцпитания.
Технологии кардинально меняют столовые: родители через «Петербургское образование» контролируют рацион ребенка, а на кухне за гигиеной следит искусственный интеллект. Дизайн помещений тоже меняется благодаря детским конкурсам, превращая столовые в «космические станции», сообщает Петербургский дневник. Несмотря на технологический прорыв, ключевой фигурой остается повар, чье мастерство превращает продукты в любимые блюда детей.
