«Радиостанция Судного дня» впервые передала несколько загадочных слов
В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 зафиксировали три новые передачи со словами «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Об этом пишет «Лента.ру».
Первая — в 10:31 мск со словом «возмещение», через час последовала вторая с «сбраживание», а третья, содержащая необычную словоформу «тигровар», прозвучала в 12:54 мск. Все три слова ранее в эфире не появлялись. В августе станция несколько раз повторяла передачи, которые впервые звучали в январе 2022 года и поддерживала ту же периодичность. Так, 25 августа УВБ-76 транслировала «нардосаж» и «пулолед» — первые появления этих слов датируются 24 и 25 января 2022 года соответственно.
21 августа повторялись сообщения, впервые переданные 20 января 2022 года, а за семь дней до этого — передачи, впервые услышанные 13 января 2022 года.
УВБ-76 вещает с 1976 года. Радиолюбители прозвали её «Жужжалка» из‑за постоянного шума и характерного жужжания в эфире. На частоте регулярно идут закодированные послания, которые пользователи соцсетей соотносят с мировыми событиями.
