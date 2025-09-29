«Радиостанция Судного дня» впервые передала несколько загадочных слов

29 сентября 2025, 14:17

Лента.ру: Радиостанция УВБ-76 передала «тигровар», «возмещение» и «сбраживание»

Фото: istockphoto/avdyachenko

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 зафиксировали три новые передачи со словами «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Об этом пишет «Лента.ру».