«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала 19 слов за день
Радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей под названием «Радиостанция Судного дня», неожиданно активизировала вещание и 27 августа передала 15 сообщений, содержащих 19 уникальных слов. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», отслеживающий работу станции.
Вещание началось в 09:09 и продолжалось до 17:10 мск. Некоторые сообщения звучали с интервалом менее часа, а в отдельных шифровках фигурировали сразу два слова, что крайне редко для этой станции.
Всего было передано 19 слов: «вокзальный», «азооспермия», «солярный», «мексиканец», «дворник», «режемюль», «водометный», «драпозаяц», «донотасс», «бромониз», «духонаб», «пельвеция», «белобровый», «наведенье», «бурачный», «книжица», «пимофлик», «тутосекс» и «азовопул». Все они ранее не встречались в эфирах станции. Причина столь активной работы УВБ-76 неизвестна.
Стоит отметить, что в августе станция также начала воспроизводить сообщения, впервые прозвучавшие в январе 2022 года – с той же периодичностью и в те же даты. Например, 25 августа в эфире прозвучали слова «нардосаж» и «пулолед», переданные ранее 24 и 25 января 2022 года.
Читайте также: