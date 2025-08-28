«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала 19 слов за день

28 августа 2025, 20:14

Фото: iStock/DutchScenery

Радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей под названием «Радиостанция Судного дня», неожиданно активизировала вещание и 27 августа передала 15 сообщений, содержащих 19 уникальных слов. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», отслеживающий работу станции.