«Радиостанция Судного дня» повторила еще две шифровки, прозвучавшие перед началом СВО

Радиостанция УВБ-76 повторила два загадочных сообщения, прозвучавших перед СВО
Загадочная военная радиостанция УВБ-76 («Жужжалка»), она же «Радиостанции Судного дня», передала два новых сообщения в эфир 14 августа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на логи УВБ-76.
В 13:05 по московскому времени прозвучало слово «марель», а в 18:33 — «стокотон». Оба сигнала идентичны передачам, транслировавшимся 13 января 2022 года в том же порядке за несколько недель до начала СВО. Причины повторения шифровок несколько лет спустя остаются неизвестными.
Это уже второй подобный случай за неделю: 11 августа станция воспроизвела шесть сигналов из января 2022 года.
УВБ-76, работающая с 1976 года, известна в среде радиолюбителей как «Жужжалка» из-за характерного фонового звука. Обычно в ее эфире слышен лишь шум и «жужжание». Закодированные передачи станции часто связывают с глобальными событиями.
Роскомнадзор ранее заявлял, что информация о деятельности станции не является общедоступной. В просьбе рассекретить сведения о станции было отказано.