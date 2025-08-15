«Радиостанция Судного дня» повторила еще две шифровки, прозвучавшие перед началом СВО

15 августа 2025, 00:24

Радиостанция УВБ-76 повторила два загадочных сообщения, прозвучавших перед СВО

Фото: iStock/DutchScenery

Загадочная военная радиостанция УВБ-76 («Жужжалка»), она же «Радиостанции Судного дня», передала два новых сообщения в эфир 14 августа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на логи УВБ-76.





В 13:05 по московскому времени прозвучало слово «марель», а в 18:33 — «стокотон». Оба сигнала идентичны передачам, транслировавшимся 13 января 2022 года в том же порядке за несколько недель до начала СВО. Причины повторения шифровок несколько лет спустя остаются неизвестными.



Это уже второй подобный случай за неделю: 11 августа станция воспроизвела шесть сигналов из января 2022 года.



