УВБ-76 передала новое ввело новое слово — «толкосрам»
Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение — слово «толкосрам» 12 августа в 20:04 по московскому времени.
Информацию о передаче опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге эфира этой станции. Сообщение прозвучало в указанное время и было зафиксировано слушателями.
Радиостанция УВБ-76, предположительно расположенная в России, десятилетиями транслирует в эфир короткие голосовые сообщения, последовательности чисел или, как в последнее время, неологизмы вроде «толкосрам», «счесолуб», «дружность» и «кернер».
Назначение этих передач и смысл слов официально не раскрываются, что порождает множество теорий — от системы связи для спецслужб до психологических операций.
