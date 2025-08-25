«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «нардосаж» и «пулолед»
«Радиостанция Судного дня» 25 августа передала в эфир два новых сообщения. В них были произнесены слова «нардосаж» и «пулолед».
Как сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», слово «нардосаж» прозвучало в эфире в 13:12 по московскому времени. Уже в 14:25 радиостанция передала сообщение «пулолед».
Предположительно «Радиостанция Судного дня» начала вещание в 1975 году. С того времени до сих пор остаются неизвестными функции ее вещания. У станции есть несколько передатчиков, один из которых находится в Ленинградской области, недалеко от деревни Керро.
