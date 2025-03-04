«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась

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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко увеличила свою активность в феврале 2025 года и продолжила передавать сообщения в большом количестве. Последние из них прозвучали 3 марта, говорится в логах эфира Telegram-канала «УВБ-76 логи».
УВБ-76, известная как «жужжалка», вещает с 1976 года и обычно издает монотонные гудящие звуки. За февраль станция выходила в эфир 46 раз, а пик пришелся на 12 февраля, когда передали 25 странных слов, таких как «огрубение», «дитя», «буйнакск» и «хрущоплоб».
Смысла и какой-то связи друг с другом в «сообщениях» заметить было невозможно, однако известно, что 12 февраля президенты США и РФ провели телефонный разговор.
Последние слова «йотоласт» и «рунический» прозвучали 3 марта.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее пояснил, что слова в эфире — это проверка работы станции, и призвал не искать в них скрытый смысл.
Он уточнил, что у станции есть важная задача, но она не связана с ядерным щитом или системой «Периметр».
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Смысла и какой-то связи друг с другом в «сообщениях» заметить было невозможно, однако известно, что 12 февраля президенты США и РФ провели телефонный разговор.
Последние слова «йотоласт» и «рунический» прозвучали 3 марта.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее пояснил, что слова в эфире — это проверка работы станции, и призвал не искать в них скрытый смысл.
Он уточнил, что у станции есть важная задача, но она не связана с ядерным щитом или системой «Периметр».
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева