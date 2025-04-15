«Радиостанция Судного дня» передала 4 сообщения за день

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В эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало четыре новых сообщения 14 апреля. Об этом пишет telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое сообщение прозвучало в 10:54 по московскому времени. Тогда в эфире прозвучало слово «нептун». Уже 15:48 радиостанция передала слово «тимус».
В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Последнее сообщение было в 18:41 и словом словом «нутобакс». О том, что именно означают данные слова, информации нет.
До этого последнее сообщение радиостанции было передано 7 апреля. Им стало словом «буерофант».
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В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Последнее сообщение было в 18:41 и словом словом «нутобакс». О том, что именно означают данные слова, информации нет.
До этого последнее сообщение радиостанции было передано 7 апреля. Им стало словом «буерофант».
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Иван Мусатов