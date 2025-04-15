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«Радиостанция Судного дня» передала 4 сообщения за день

Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

В эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало четыре новых сообщения 14 апреля. Об этом пишет telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое сообщение прозвучало в 10:54 по московскому времени. Тогда в эфире прозвучало слово «нептун». Уже 15:48 радиостанция передала слово «тимус».

В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Последнее сообщение было в 18:41 и словом словом «нутобакс». О том, что именно означают данные слова, информации нет.

До этого последнее сообщение радиостанции было передано 7 апреля. Им стало словом «буерофант».

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#радио
#данные
В Британии неизвестные осквернили почти сотню мусульманских могил
Telegraph: в Британии полиция расследует осквернения 85 мусульманских могил
15 апреля 2025, 00:48

Фото: iStock/TheaDesign

В Великобритании полиция расследует осквернение 85 мусульманских могил, многие из которых были детскими. Об этом сообщает Telegraph.
«Полиция проводит расследование после того, как на кладбище... были повреждены по меньшей мере 85 мусульманских могил», — пишет газета.

Осквернение могил произошло в мусульманской части кладбища в Уотфорде. Как оказалось, многие из захоронений являются детскими. Разрушены и повреждены надгробные знаки. Виновники пока не известны.

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#полиция
#кладбища
#кладбище
#расследование
#великобритания
#мусульмане
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Раскрыта причина массового выброса карасей на берег курганского озера
Ura.ru: в Курганской области караси выбросилась на берег озера из-за сильного ветра
14 апреля 2025, 22:16

Фото: iStock/ Pro2sound

В Петуховском округе Курганской области зафиксировали массовую гибель карасей, которая вызвала обеспокоенность среди местных жителей и общественников. Выяснилось, что выброс рыбы мог произойти из-за сильного ветра и шторма на озере. Об этом сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева.
Коев объяснил, что быстрое оттаивание льда и шквальный ветер могли привести к перемещению ледяной массы и карасей к берегу.

«Возможно, на водоеме был шторм. Эта вся ледовая масса сбивалась в одну сторону, рыба, раз она в вялом состоянии, естественно, этой всей массой следовала в том же направлении», — отметил начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

Уточнялось, что впоследствии рыба может погибнуть. Ситуацию необходимо изучить дополнительно, чтобы не допустить дальнейшей потери рыбного запаса.

Рыбохозяйственная наука считает, что подобные случаи встречаются в природе. Подчеркивается, что описываемый водоем может располагаться не в Петуховском округе, как говорилось ранее.

«Мы попытаемся всю истину выяснить, насколько возможно. Через граждан, через охотников, рыбаков Петуховского округа. Наш водоем или нет. <…> Надо понимать, что это все таки природа, она вот бывает иногда и жестока», — поделился Алексей Коев.

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В Бурятии у угостившихся жвачкой от незнакомцев детей не нашли наркотики в крови

В Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком, теперь ей грозит тюрьма

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#рыба
#природа
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#ветер
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#курганская область
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В Бурятии у угостившихся жвачкой от незнакомцев детей не нашли наркотики в крови
14 апреля 2025, 18:52

Фото: iStock/Dzurag

В Мухоршибирском районе Бурятии двое мальчиков, 6 и 5 лет, были госпитализированы после того, как неизвестные угостили их жевательной резинкой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ, в крови детей наркотических средств не обнаружено.
Инцидент произошел в понедельник утром, когда родители мальчиков обратились в полицию с сообщением о том, что их дети почувствовали себя плохо после угощения. Медицинские работники провели осмотр и направили детей на анализы и обследование.

Прокуратура сообщает, что жевательная резинка будет направлена на экспертизу для выяснения ее состава. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и работают над поиском возможных свидетелей.

Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые призывают родителей быть внимательными и осторожными в отношении того, что употребляют их дети.

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#дети
#прокуратура
#родители
#инцидент
#полицейские
#тюрьма
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В Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком, теперь ей грозит тюрьма
14 апреля 2025, 18:26

Фото: iStock/OlFedv

В Турции 80-летняя Асие Кайтан оказалась под угрозой тюремного заключения после конфликта с внучкой. Женщина взяла на себя заботу о 18-летней Вурал после развода ее родителей, но строгий подход к воспитанию привел к инциденту. Об этом пишет Sabah.
9 августа 2024 года, когда Вурал решила выйти погулять с друзьями, бабушка заперла дверь, чтобы не дать ей уйти. В результате спора Кайтан ударила внучку тапком по руке, на что та ответила ударом по голове телефоном, в результате чего у бабушки началось кровотечение.

Несмотря на отсутствие жалоб с обеих сторон, информация о конфликте была передана в полицию. В результате расследования против Кайтан было возбуждено уголовное дело за «лишение свободы» и использование «оружия». Суд приговорил пенсионерку к пяти годам тюрьмы, позже срок был сокращен до четырех лет и двух месяцев. Адвокат Кайтан подал апелляцию, и теперь судьба бабушки зависит от решения апелляционного суда.

Ранее стало известно, как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#уголовное
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«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом
Илья Дель недоволен домашним арестом для Саши Дроздовой, напавшей на него с ножом
14 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/Michael Nesterov

Актёр Илья Дель недоволен решением суда по своей избраннице Саше Дроздовой, которая в минувшие выходные напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в область грудной клетки.
12 апреля звезда сериала «Содержанки» вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей сожительницей, актрисой Дроздовой. В ходе ссоры он схватил её дочь от прошлых отношений. Девушка мгновенно среагировала и взяла в руки нож, опасаясь за жизнь двухлетней малышки. Близкие Александры назвали её действия защитной реакцией и проявлением материнского инстинкта.

Сегодня 26-летней Дроздовой петербургский суд вынес меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня. Однако пострадавший остался недоволен таким решением. Он заявил, что не держит зла на Сашу и выступает против предания ситуации огласки в СМИ.

«Считаю, что домашний арест – слишком суровое наказание, я просил просто отпустить её. Никаких заявлений я не подавал, ничего не требовал, никаких наказаний. И вообще, очень неприятно, что эту историю так раздули СМИ. Мы никаких комментариев никому не давали и всё решили бы мирно», – заявил Дель.
При этом он опроверг заявления о дочери Саши. По его словам, в момент ссоры её не было рядом, она спала в другой комнате. Но он намерен восстановить справедливость и изменить меру пресечения в отношении своей девушки.

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