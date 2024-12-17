Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова

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После взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, автомобиль каршеринга, который обследовали правоохранительные органы, был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщил, что специалисты загрузили автомобиль на эвакуатор.
Напомним, что взрывное устройство было скрыто в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Одна из местных жительниц, живущая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук взрыва был настолько громким, что разбудил её около шести утра.
Камера, использовавшаяся для наблюдения за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован на этом месте за несколько дней до происшествия.
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Напомним, что взрывное устройство было скрыто в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Одна из местных жительниц, живущая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук взрыва был настолько громким, что разбудил её около шести утра.
Камера, использовавшаяся для наблюдения за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован на этом месте за несколько дней до происшествия.
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Дарья Осипова