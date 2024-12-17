В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову

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В Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину, который установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I. Телеканал не уточняет, когда именно появились эти надписи.
Закон Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, требует от властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым, до 27 января 2024 года. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.
В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Закон Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, требует от властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым, до 27 января 2024 года. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.
В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова