В Подмосковье загорелся трактор

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Трактор «Беларусь» и находящийся радом с ним гараж загорелись в деревне Шебаново Павлово-Посадского городского округа, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что из-за короткого замыкания в электропроводке загорелся трактор, огонь охватил также стоящий рядом гараж. Хозяин трактора пытался самостоятельно потушить свою технику снегом, но у него ничего не получилось», — говорится в сообщении.Пожарные оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению. Ситуация осложнялась тем, что в гараже загорелись лежавшие там горюче-смазочные материалы и автопокрышки, а на чердаке хранились пиломатериалы и доски. Благодаря усилиям пожарных за 30 минут возгорание было локализовано, а через час пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.
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