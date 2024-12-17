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В Подмосковье загорелся трактор

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Трактор «Беларусь» и находящийся радом с ним гараж загорелись в деревне Шебаново Павлово-Посадского городского округа, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.


«Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что из-за короткого замыкания в электропроводке загорелся трактор, огонь охватил также стоящий рядом гараж. Хозяин трактора пытался самостоятельно потушить свою технику снегом, но у него ничего не получилось», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению. Ситуация осложнялась тем, что в гараже загорелись лежавшие там горюче-смазочные материалы и автопокрышки, а на чердаке хранились пиломатериалы и доски. Благодаря усилиям пожарных за 30 минут возгорание было локализовано, а через час пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

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#мособлпожспас
#пожар
#трактор
#гараж
#павловский посад
Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова
Машину каршеринга эвакуировали после проверки из двора дома, где погиб Кириллов
17 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Youngoldman

После взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, автомобиль каршеринга, который обследовали правоохранительные органы, был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщил, что специалисты загрузили автомобиль на эвакуатор.

Напомним, что взрывное устройство было скрыто в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Одна из местных жительниц, живущая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук взрыва был настолько громким, что разбудил её около шести утра.

Камера, использовавшаяся для наблюдения за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован на этом месте за несколько дней до происшествия.

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#автомобиль
#депутат
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Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию
17 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/blinow61

Влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию, пишет SHOT, ссылаясь на руководителя правозащитной организации «Сорок сороков» Георгия Солдатова. Речь идет о некоем посте, где говорится про «очаровательного мертвеца».
По словам Солдатова, такие посты могут травмировать детскую психику, а автор поста нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.

Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.

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#мир
#россия
#криминал
#полиция
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Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом
17 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Nastco

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Певица опубликовала видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.

Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

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Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте
17 декабря 2024, 16:31

Губернатор Костромской области Сергей Ситников (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва в Москве, был его другом. Он также упомянул, что Кириллов говорил, что противник начал охоту на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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По словам губернатора, некоторое время назад Кириллов сообщил, что его предупредили о начале охоты на него. Ситников уверен, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Губернатор подчеркнул, что не сомневается в том, что будут предприняты все усилия для раскрытия этого преступления.

Ситников выразил свои соболезнования супруге погибшего Светлане, его сыновьям и всем родственникам и близким. Губернатор отметил, что его друг с детства был нацелен на службу Родине. Именно поэтому он вступил в клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование и отправился на службу.

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#убийство
#губернатор
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Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
17 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock/dies-irae

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию о якобы минировании своего автомобиля, однако заявил, что с ним все в порядке. Об этом информирует РИА Новости.
По сообщениям СМИ, правоохранительные органы провели проверку на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке после получения информации о возможной угрозе взрыва. Специалисты не обнаружили взрывного устройства.

«Информация была», — прокомментировал Картаполов, отвечая на вопрос о минировании. Он добавил, что в данный момент специалисты продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Напомним, что информация о том, что автомобиль Картаполова заминирован, появилась всего через несколько часов после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате взрыва. Согласно данным Baza, анонимный звонящий сообщил о наличии бомбы под машиной депутата.

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#памятники
#автомобиль
#информация
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Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
Mash: Водитель Кириллова выжил при взрыве, он находился за рулем автомобиля
17 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказался единственным выжившим при взрыве на Рязанском проспекте в Москве, пишет Mash.
По данным издания, в момент взрыва водитель Кириллова находился за рулем служебной машины. Он пострадал, но остался жив. Взрывной волной его контузило, осколками стекла посекло лицо и руки. Сейчас он находится в больнице. Других подробностей о его состоянии не известно.

Сам же Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи устанавливают причастных к организации и исполнению взрыва.

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#сбу
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В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову
СМИ: В Одессе неизвестные оставили надписи с призывом демонтировать памятники
17 декабря 2024, 15:50

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу. Об этом сообщает украинский телеканал «‎Общественное».
Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину, который установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I. Телеканал не уточняет, когда именно появились эти надписи.

Закон Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, требует от властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым, до 27 января 2024 года. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#петербург
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Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым
17 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Силовики установили арендатора каршеринга, из которого, предположительно, велась слежка за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, пишет Shot.
Камера, при помощи которой следили за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Автомобиль припарковали там за несколько дней до убийства.

По данным издания, арендатора каршеринга уже в ближайшее время доставят на допрос. Предполагается, что непосредственных исполнителей теракта может быть несколько. При этом они сами могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.

По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.

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#дело
#подъезд
#мигрант
#следственный комитет
#автомобиль
#уголовное дело
#квартира
#человек
#расследование
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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
17 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/SHansche

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. Об этом заявили ТАСС в оперативных службах.
В Морспасслужбе проинформировали, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия судна не нарушена. Утечки в море нет, добавили в ведомстве.

Уточняется, что экипаж в безопасности.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#крушение
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