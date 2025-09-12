«Радиостанция Судного дня» передала в эфир четыре новых сообщения
В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало четыре новых сообщения. Об этом сообщает «Лента.ру».
В 9:04 по московскому времени в эфире прозвучало слово «альма». Уже через две минуты радиостанция передала сообщение «аутосыч». В 9:32 в эфире прозвучало «древостой», а через две минуты — «лучориал».
УВБ-76 начала трансляцию в 1976 году. До сих пор многие гадают о принадлежности радиостанции. Одним из самых популярных предположений является то, что в эфире передаются закодированные сообщения, связанные с мировыми событиями.
