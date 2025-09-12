Сотрудники ФПК после шести дней поисков нашли собаку, которая сбежала из поезда
Сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК) нашли собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда на станции Поворино в Воронежской области. Подробности сообщает пресс-служба ФПК.
Поиски животного продолжались шесть дней. В них участвовали более двадцати сотрудников компании, волонтёры и местные жители. ФПК принесла извинения хозяйке питомца и заявила, что вернёт ей стоимость перевозки. Собаку в ближайшее время передадут владелице.
Волонтёр группы помощи животным «Дари добро» Евгения Николаева рассказала, что Шуру обнаружили в месте, отличном от того, где установили ловушку с едой и водой. Вероятно, активные поиски накануне напугали животное.
Ранее сообщалось, что собака вырвалась из клетки во время смены воды в поезде Новороссийск — Екатеринбург. Проводники ухаживали за животным по регламенту и предоставляли питание и воду, которые передала отправитель.
