Сотрудники ФПК после шести дней поисков нашли собаку, которая сбежала из поезда

12 сентября 2025, 11:30

Компания ФПК после шести дней поисков нашла сбежавшую из поезда собаку

Фото: Istock/FaST_9

Сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК) нашли собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда на станции Поворино в Воронежской области. Подробности сообщает пресс-служба ФПК.