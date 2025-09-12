Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и пропала

12 сентября 2025, 11:18

В Свердловской области разыскивают незрячую женщину, которая ушла ночью из дома

Фото: Istock/Kerkez

В посёлке Октябрьский Свердловской области ночью из дома вышла и пропала 43-летняя незрячая женщина. Эту информацию сообщил региональный портал Е1.ru.