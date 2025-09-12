Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и пропала
В посёлке Октябрьский Свердловской области ночью из дома вышла и пропала 43-летняя незрячая женщина. Эту информацию сообщил региональный портал Е1.ru.
Жительница Урала проживает вместе с сестрой и её семьей. Ночью, когда все домочадцы спали, женщина каким-то образом вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.
Пропавшая имеет невысокий рост — 160 сантиметров. В ночь исчезновения на ней была яркая красная куртка, голубые джинсы и белые кроссовки. На поиски женщины сразу же вышли добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». К операции также подключились сотрудники полиции. Общественность надеется на её скорейшее и безопасное возвращение домой.
Ранее сообщалось об инциденте под Калининградом, где россиянин нашёл в лесополосе тело военнослужащего.
Читайте также: