Достижения.рф

Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

Политик Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с РФ из-за инцидента с БПЛА
Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Западные «ястребы» хотят полномасштабной войны с Россией после инцидента с БПЛА в Польше. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.



По словам политика, западные государства готовы к любым провокациям и «операциям под ложным флагом». Филиппо убежден, что французы должны выступить с требованием о выходе страны из конфликта и настаивать на мире.

Так лидер французской партии «Патриоты» отреагировал на слова министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, которая заявила, что статья 5 Устава НАТО может быть использована в связи с инцидентом с дронами в Польше.

Ранее стало известно, что Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0