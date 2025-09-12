Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией
Западные «ястребы» хотят полномасштабной войны с Россией после инцидента с БПЛА в Польше. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
По словам политика, западные государства готовы к любым провокациям и «операциям под ложным флагом». Филиппо убежден, что французы должны выступить с требованием о выходе страны из конфликта и настаивать на мире.
Так лидер французской партии «Патриоты» отреагировал на слова министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, которая заявила, что статья 5 Устава НАТО может быть использована в связи с инцидентом с дронами в Польше.
Ранее стало известно, что Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
