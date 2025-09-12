Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

12 сентября 2025, 11:15

Политик Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с РФ из-за инцидента с БПЛА

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Западные «ястребы» хотят полномасштабной войны с Россией после инцидента с БПЛА в Польше. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.