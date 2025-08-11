«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «Дружность» и «Счесолуб»
«Радиостанция Судного дня», 11 августа передала в эфир слова «Дружность» и «Счесолуб». Об этом сообщили в telegram-канале, следящим за активностью станции.
Помимо этого, в эфире прозвучало слово «Рюшный» и «Кернер». Все сообщения передавались с 11:07 до 13:16 по московскому времени. При этом накануне радиостанция передала единственное слово «жевательный».
«Радиостанция Судного дня», также известная какУВБ-76, передает различные загадочные слова в эфире на протяжении 50 лет. Станция работает с 1976 года и обрасла множеством легенд.Среди радиолюбителей получила название «жужжалка». Некоторые связывают сообщения станции с мировыми событиями.
Читайте также: