В Петербурге две школьницы отравились таблетками, одна в реанимации
В Приморском районе Санкт-Петербурга две 15-летние школьницы отравились медикаментами и были госпитализированы.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в ночь на 10 августа с вестибюля станции метро «Комендантский проспект» в детскую Филатовскую больницу в тяжёлом состоянии доставили десятиклассницу с острым лекарственным отравлением.
По предварительным данным, на прогулке подруга дала ей таблетки, которые были назначены ей неврологом. Девочка пожаловалась на подавленное настроение, после чего согласилась принять лекарство.
Позднее в тот же день в больницу привезли ещё одну 15-летнюю петербурженку — она выпила 48 таблеток антидепрессанта, чтобы «успокоиться». Пострадавшая была помещена в реанимацию.
Читайте также: