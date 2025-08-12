«Радиостанция Судного дня» повторила переданные перед началом СВО сообщения

12 августа 2025, 13:18

Фото: iStock/Grassetto

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 11 августа вновь вышла в эфир с серией закодированных сообщений. Сигналы совпали с теми, что были переданы незадолго до начала специальной военной операции (СВО), сообщает «Российская газета».