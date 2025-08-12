«Радиостанция Судного дня» повторила переданные перед началом СВО сообщения
Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 11 августа вновь вышла в эфир с серией закодированных сообщений. Сигналы совпали с теми, что были переданы незадолго до начала специальной военной операции (СВО), сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в понедельник станция передала следующие шесть слов: «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный», «джиночили» и «люкоспас». Эти же слова были переданы радиостанцией в период с 6 по 10 января 2022 года.
Точный смысл и назначение этих посланий остаются неизвестными, однако комментаторы и эксперты уже начали связывать их с предстоящей встречей президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в штате Аляска.
«Радиостанция Судного дня» известна своими загадочными сигналами, которые изредка сопровождаются отдалёнными разговорами и иными фоновыми шумами, добавляя мистики и интриги вокруг её работы.
