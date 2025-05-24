Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев упомянул сообщения радиостанции «Судного дня», официальное название которой УВБ-76, говоря о Европе и Украине. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
«Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг"», – написал Медведев.Также он отметил, что в Европе предпочли проигнорировать атаки украинских войск на Россию в преддверии Дня Победы и в последние несколько дней.
Медведев предположил, что в настоящее время «те же самые сальные хряки» во Франции, Лондоне и Берлине поднимают «дикий визг», призывая заключить 30-дневное перемирие и ввести новые антироссийские санкции.
Ранее российские СМИ писали, что в эфире самой загадочной радиостанции 22 мая прозвучали именно слова «беззлобие» и «хрюкостяг».
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Анастасия Чинкова