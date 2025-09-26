Пожилой мужчина обрушился с расистскими оскорблениями в адрес двух украинок с ребёнком

26 сентября 2025, 19:11

Bild: 79-летний мужчина в поезде оскорбил двух украинок в Германии

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В поезде, следовавшем из Берлина в Дессау, 79-летний мужчина обрушился с расистскими оскорблениями на двух женщин из Украины, ехавших с ребёнком. Об этом сообщает издание Bild.