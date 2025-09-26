Пожилой мужчина обрушился с расистскими оскорблениями в адрес двух украинок с ребёнком
В поезде, следовавшем из Берлина в Дессау, 79-летний мужчина обрушился с расистскими оскорблениями на двух женщин из Украины, ехавших с ребёнком. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошёл 25 сентября. Пожилой пассажир начал грубо ругаться в адрес украинок, употребляя нецензурную лексику. За женщин вступился 29-летний попутчик, который потребовал прекратить оскорбления и сообщил о произошедшем в полицию. В ответ пенсионер оскорбил и его.
На станции в Дессау мужчину встретили сотрудники федеральной полиции. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ему вынесли приговор, а затем отпустили.
В настоящее время в отношении 79-летнего пассажира возбуждено дело. Его подозревают в разжигании межнациональной ненависти.
