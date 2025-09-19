Кораблекрушение в Мавритании, где выжил один русский моряк, попало на видео
Российский моряк выжил в кораблекрушении у берегов Мавритании. Инцидент произошёл после того, как крупный рефрижератор «Right Whale» протаранил рыболовное судно «Tafra 3». Кадры происшествия предоставил Telegram-канал Baza.
Столкновение случилось в ясную погоду, когда рефрижератор двигался на полном ходу. Он ударил в правый борт траулера. В момент атаки траулер не мог маневрировать из-за рыболовных тросов.
Удар проделал в борту большую пробоину, и судно быстро накренилось. Это помешало части экипажа спастись. Из 26 человек на борту выжил 21 моряк, включая одного россиянина. Ещё один член экипажа, испанец, получил травмы. Погибли пять человек. Спасатели начали поиск тел погибших.
