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«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, ​на ней звучит музыка

Baza: «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 взломали, в эфире звучат SHAMAN и гимн СССР
Фото: iStock/fuzzybearphotography

Фото: iStock/fuzzybearphotography

Стало известно о возможном взломе радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», которая работает с 1976 года. Обычно станция передает лишь белый шум и помехи в своем круглосуточном вещании, однако 13 декабря их заменила цепочка 24 странных сообщений. Теперь в эфире начали звучать музыкальные композиции, среди которых «Я — русский» исполнителя Shaman, «Лебединое озеро» и гимн СССР.
Все это вызвало рассуждения о взломе с целью некоего послания, передает Telegram-канал Baza.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником» (или даже чем-то покрепче)», — говорится в посте канала.


Telegram Baza также отметил, что за несколько дней до начала СВО УВБ передала сразу несколько сообщений со словами вроде «лесолед», «мужощелк» и «шиконаст», но замолчала в день начала спецоперации.

13 декабря 2024 года среди сообщений звучали такие слова как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В прошлый раз подобный «взлом» УВБ-76 случился в 2022 году, тогда по ней стали транслировать песню «Bad Apple».

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Число вакансий для пенсионеров в России за год выросло на 111%
18 декабря 2024, 00:15

Фото: iStock/Inside Creative House

Число вакансий для пенсионеров в России с начала года выросло более чем вдвое — на 111%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы». Средняя зарплата по этим позициям, как отмечается, составила чуть больше 41 тысячи рублей.
«В сфере клиентского сервиса наиболее востребованными за последний год оказались профессии продавца-консультанта ( 176% вакансий) и оператора кол-центра ( 129% вакансий). На втором месте по динамике роста оказалась сфера транспорта и логистики. Количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» здесь увеличилось на 91% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 89 693 рубля ежемесячно», — указано в исследовании, с которым ознакомились в RT.
В то же время депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,1%, которая произойдет 1 января 2025 года, неэффективна. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что проблема, в том числе, заключается в налогообложении этой группы населения 13%-ным НДФЛ.
«Индексация, рассчитанная от 36 тысяч рублей, только на бумаге выглядит значимой, в то время как реальную прибавку для пенсионеров, которые сейчас получают 19,5 тысячи рублей, «съест» налог. На этом фоне все-таки необходимо рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ на накопительную часть пенсии. Это реально справедливый шаг», — пояснил он.
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Россиянам рассказали о скором переходе на новую систему высшего образования
Фальков: в 2025 году в РФ начнется переход на новую модель высшего образования
17 декабря 2024, 23:38

Фото: iStock/fpphotobank

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Он провел совещание с ректорами российских университетов, на котором обсуждались предварительные итоги 2024 года и планы на следующий год.
«2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», — написали в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Еще в 2023 году, по указанию президента РФ Владимира Путина, был запущен пилотный проект, который предполагает отказ от Болонской системы. Планируется переход к базовому высшему образованию вместо бакалавриата, а также к специализированному высшему образованию вместо магистратуры.

С 2026 года в России ожидается полное внедрение новой системы высшего образования более чем в тысяче вузов.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки.

​5 декабря стало известно, что Министерство науки и высшего образования изменило порядок поступления в российские вузы и скорректировало правила целевого набора. Документ представлен на интернет-портале правовой информации. Он будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.

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#минобрнауки
#telegram
#рф
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Депутат Нилов раскритиковал идею о налоге на такси и курьерскую доставку
17 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/nirat

Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал идею профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Ануреева ввести минимальный налог в 100 рублей на каждую услугу такси и доставку. По его словам, такое нововведение станет двойным налогообложением, а также приведет к росту стоимости услуг, за которые все равно будет платить потребитель.
«Стоит отметить, что налогами сегодня и так облагаются доходы, если таксист самозанятый, он платит налог на профессиональный доход. Если это коммерческая структура, они платят налог на прибыль. Курьеры тоже уже как работники официальные, то работодатель за них платит подоходный налог, если как самозанятый тоже платит нам, то есть это что получается? Двойное налогообложение? Тогда вопрос: почему, как и зачем?», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время в центре «Профессии будущего» назвали RT необычные вакансии для курьеров. В их числе доставщики елок и новогодних украшений, курьеры доставки зоомагазинов и интернет-магазинов обуви.
«Так, в Москве перед новогодними праздниками повышенным спросом пользуются курьеры, доставляющие живые и искусственные елки, гирлянды, игрушки и другие украшения для дома. В среднем такие работники получают 160—250 тыс. рублей в месяц», — поделились в центре.
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#налог
#рф
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Преподаватель английского представит Каширу на конкурсе «Учитель года Подмосковья»
17 декабря 2024, 22:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Семь участников из семи образовательных учреждений округа прошли пять конкурсных испытаний: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет». По завершении последнего конкурсного мероприятия были определены победитель и лауреаты.
«Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» выиграла учитель английского языка школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Карина Чадина. Карина Станиславовна будет представлять Каширу на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья. Лауреатами конкурса признаны учитель английского языка школы №10 Анастасия Совкова, а также преподаватель русского языка и литературы школы №9 Жанна Карасёва», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, цель конкурса - повышение социального статуса, профессионализма работников образования, формирования в обществе социальной и гражданственной значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок.

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#образование
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#подмосковье
#московская область
#учитель года
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Эксперт Валинуров: к Новому году вырастет спрос на Дедов Морозов и курьеров
17 декабря 2024, 22:37

Фото: iStock/Nastco

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, чаще всего за такие подработки берутся актеры и студенты.
«Конечно же, традиционно будет спрос на Дедов Морозов. Бывает, что их не хватает. Стоимость того, чтобы прийти и порадовать детей, может начинаться от нескольких тысяч и доходить до десятков и сотен, в зависимости от уровня статуса мероприятия и того, кто «дед-морозит», кто будет Снегурочкой и так далее», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время Дед Мороз и Снегурочка на тематической пресс-конференции в МИЦ «Известия» назвали самые необычные желания взрослых и детей на Новый год. К примеру, отправитель по имени Виталий попросил поздравить с праздником бывших жен и пожелать им счастья.
«[Дети] просят интересные игрушки, кто-то даже просит питомцев. Например, самый необычный случай был — попросили капибару», — поделилась Снегурочка.
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#спрос
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В парке «Захарово» в будущем году откроют памятник Дарье Дугиной
17 декабря 2024, 22:17

Фото: телеграм-канал Андрея Иванова

В Одинцовском городском округе установят памятник журналистке и общественному деятелю Дарье Дугиной. Он появится в парке «Захарово», сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«В следующем году установим в парке памятник Дарье Дугиной – публицисту, философу и общественному деятелю. Монумент появится рядом с павильоном «Традиция». Подготовку площадки начнем весной, а открытие памятника запланировано на 20 августа - в годовщину ее трагической гибели», – написал Иванов в своем телеграм-канале.
По его словам, концепцию монумента представил выпускник Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников, скульптор Дмитрий Александров.

Памятник будет представлять собой бронзовую статую молодой девушки на гранитном постаменте. Высота композиции составит 3,5 ме. Вокруг монумента разобьют сквер, проведут озеленение, уложат брусчатку, установят скамейки и освещение.

Автомобиль Дугиной взорвался 20 августа 2022 года у посёлка Большие Вязёмы Одинцовского округа. Девушка погибла на месте. Владимир Путин наградил её орденом Мужества посмертно.

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#одинцовский городской округ
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#подмосковье
#московская область
#александр дугин
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Жителям Подмосковья рассказали, кому можно кататься на снегоходах и квадроциклах
17 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Любители активного отдыха открыли в Подмосковье сезон катания на снегоходах и квадроциклах. Однако поклонникам быстрой езды стоит помнить важные правила, которые помогают сохранить здоровье, а иногда и жизнь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Для управления квадроциклом необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Владельцы водительских удостоверений категорий А или B1MS могут управлять квадроциклом, если его мощность превышает 50 кубических сантиметров. При наличии удостоверения категорий B, C, D или B1AS нужно иметь при себе договор аренды техники от владельца или прокатчика», – отметили в пресс-службе.
Договор должен содержать условие о временной передаче гражданину в управление самоходной машины. Помимо этого, водитель должен пройти инструктаж по управлению квадроциклом.

Кроме того, чтобы управлять снегоходом, необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра.
«Для безопасности перед началом зимнего сезона рекомендуется также пройти обучение. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах – залог успешного и приятного отдыха», – заверили в ведомстве.
По данным Минэкологии региона, в уходящем году в Подмосковье было зарегистрировано более 8,2 тыс. единиц внедорожной техники. Только за прошедшую неделю в области было совершено 826 регистрационных действий, проведено 1187 техосмотров, выдано или заменено 696 удостоверений тракториста-машиниста.

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Учитель из Электростали Кононенко получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»
Учитель из Электростали получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»
17 декабря 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Преподаватель химии лицея №7 городского округа Электросталь Лариса Кононенко стала лауреатом Всероссийской педагогической премии «Исток» им. академика И. В. Петрянова-Соколова. Торжественная церемония награждения состоялась в павильоне ВДНХ «Атом», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«В конкурсе участвовали более 150 педагогов из разных регионов России. Лауреатами стали 20 лучших. Победителем в номинации «Учитель для Росатома» признали Ларису Кононенко», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что премия получила статус престижной награды в образовательной среде, сравнимой с Нобелевской премией для учителей. Кандидатов для участия могут выдвигать только профессиональные учительские сообщества.

Вручение премии «Исток», учреждённой при поддержке Росатома, направлено на поддержку лучших учителей физики, химии, биологии, информатики и математики из городов, где расположены предприятия госкорпорации.

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Названы победители и призёры подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак»
17 декабря 2024, 20:31

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей экологической акции «Сдай шины на Мегабак». Она проходила на территории Подмосковья с 21 октября по 25 ноября, сообщили в пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Каждый участник акции мог принести отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» и рассказать об этом в соцсетях, опубликовав необычное фото с хештегом.
«За пять недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин – то есть порядка 59 тыс. старых автопокрышек для 14 тыс. автомобилей. Мы видим высокий уровень вовлечённости жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителей и призёров конкурса опередили путём народного голосования за понравившиеся работы в официальных сообществах министерства.
«Вместе с общественными организациями мы регулярно проводим акции по вовлечению жителей региона в экологическую повестку. За полгода организовали три масштабные кампании. Со своей стороны обеспечиваем организационную и информационную поддержку, чтобы как можно больше людей участвовали в жизни региона», – отметила начальник управления информационного планирования и внешних коммуникаций министерства Регина Бурдуковская.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителями акции стали Евгения Морозова и Анастасия Дёмина. Второе место заняли Никита Сморкалов и Дмитрий Соломевич, третье – Елена Ковалёва и Максим Долгов.
«Приятно было видеть знакомые лица – людей, участвующих в акции не первый год, и тех, кто только к нам присоединился. Впервые министерство решили наградить каждого, кто собрал шины, посетил площадку «Мегабак» и принял участие в фотоконкурсе», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Все победители и призёры получили денежный сертификат на покупку новых шин в 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.

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