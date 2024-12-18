«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, ​на ней звучит музыка

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Стало известно о возможном взломе радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», которая работает с 1976 года. Обычно станция передает лишь белый шум и помехи в своем круглосуточном вещании, однако 13 декабря их заменила цепочка 24 странных сообщений. Теперь в эфире начали звучать музыкальные композиции, среди которых «Я — русский» исполнителя Shaman, «Лебединое озеро» и гимн СССР.
Все это вызвало рассуждения о взломе с целью некоего послания, передает Telegram-канал Baza.
Telegram Baza также отметил, что за несколько дней до начала СВО УВБ передала сразу несколько сообщений со словами вроде «лесолед», «мужощелк» и «шиконаст», но замолчала в день начала спецоперации.
13 декабря 2024 года среди сообщений звучали такие слова как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В прошлый раз подобный «взлом» УВБ-76 случился в 2022 году, тогда по ней стали транслировать песню «Bad Apple».
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«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником» (или даже чем-то покрепче)», — говорится в посте канала.
Telegram Baza также отметил, что за несколько дней до начала СВО УВБ передала сразу несколько сообщений со словами вроде «лесолед», «мужощелк» и «шиконаст», но замолчала в день начала спецоперации.
13 декабря 2024 года среди сообщений звучали такие слова как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В прошлый раз подобный «взлом» УВБ-76 случился в 2022 году, тогда по ней стали транслировать песню «Bad Apple».
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Мария Моисеева