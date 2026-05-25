Радько заявил, что закон не запрещает держать во дворе даже сто машин
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что закон не запрещает автовладельцу иметь даже сто машин и ставить их во дворах. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам эксперта, московские водители все чаще сохраняют за собой парковочные места во дворах с помощью старых автомобилей. Они уезжают на работу, по делам или в отпуск и оставляют такую машину, чтобы перегородить «свое» место. Радько отметил, что речь идет не о разовых случаях, а о системной практике. Во многих районах Москвы днем можно увидеть свободное место для парковки, но подъехать к нему мешает «развалюха». Из-за этого во дворах нередко трудно разъехаться.
Эксперт добавил, что решить проблему можно попытаться через ограничение числа автомобилей у одного собственника. При этом он указал на нюанс: машину можно «купить по доверенности». По мнению Радько, этой проблемой пока никто всерьез не занялся.
