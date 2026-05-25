Россиян останавливает перспектива платить ипотеку до старости
Экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова заявила, что россиян пугает перспектива выплачивать ипотеку почти всю жизнь.
По ее словам, одно дело — понимать, что кредит берут на 20–30 лет, и совсем другое — услышать, что часть заемщиков фактически закроет его лишь в глубокой старости. Так эксперт прокомментировала сообщения ЦБ о том, что банки в России чаще оформляют ипотеку людям, чей плановый срок выплаты приходится на возраст 70–75 лет. Во втором полугодии прошлого года на таких клиентов пришлась примерно пятая часть выданных кредитов.
Экономист в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что в такой ситуации люди начинают смотреть на ипотеку не как на решение жилищного вопроса, а как на обязательство на десятилетия. По ее оценке, это может ограничивать расходы, влиять на выбор работы, планы на детей и возможность формировать накопления. Сильнее всего, считает Кузнецова, это отражается на заемщиках старшего возраста, поскольку срок кредита у них заходит на пенсионный период. Осторожнее могут вести себя и покупатели без крупного первоначального взноса, потому что им придется дольше расплачиваться с банком. Молодые семьи, по мнению специалиста, станут внимательнее считать будущие траты.
Во второй половине 2026 года осторожность россиян, вероятно, усилится. Люди начнут чаще сравнивать покупку жилья с арендой или ждать более выгодных условий. При этом спрос, как считает эксперт, полностью не исчезнет, поскольку потребность в жилье сохранится.
