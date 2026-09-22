Раменские врачи спасли ребенка, проглотившего металлический шарик
Врачи Раменской больницы извлекли металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра из пищевода маленькой пациентки. Девочка поступила в медицинское учреждение по скорой помощи с сильными болями в горле и постоянной рвотой после того, как случайно проглотила деталь во время игры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Специалисты провели экстренную операцию под общим наркозом с помощью эндоскопа и гастроскопа. Хирургическое вмешательство заняло около десяти минут и обошлось без единого разреза. Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов сообщил, что операция прошла успешно, и уже вечером того же дня ребенка выписали домой.
Медики призывают родителей внимательно следить за детьми во время игр с мелкими предметами и деталями конструктора. При подозрении на застревание инородного тела нельзя пытаться достать его самостоятельно — необходимо сразу вызывать скорую помощь.
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