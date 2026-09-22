Раменские врачи спасли ребенка, проглотившего металлический шарик

22 сентября 2026, 11:49

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Раменской больницы извлекли металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра из пищевода маленькой пациентки. Девочка поступила в медицинское учреждение по скорой помощи с сильными болями в горле и постоянной рвотой после того, как случайно проглотила деталь во время игры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.