Район Западное Дегунино стал первым по росту стоимости массового жилья в Москве

21 сентября 2026, 15:49

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В августе текущего года новостройки массового сегмента в Москве больше всего подорожали в районе Западное Дегунино. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 4,7%, до 478,5 тыс. руб., по сравнению с июлем. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум».





Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова объяснила подобное удорожание тем, что один из девелоперов на время убрал из продажи недорогие предложения в строящихся домах.





«Второе место с ростом средней цены 1 кв. м на 4,6% разделили районы Алтуфьевский (до 447,6 тыс. руб.) и Перово (до 598,4 тыс. руб.). На третьей позиции — Митино с ростом цен за месяц на 4%, до 346,3 тыс. руб.», — пишет «РБК Недвижимость».