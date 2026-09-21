Район Западное Дегунино стал первым по росту стоимости массового жилья в Москве
В августе текущего года новостройки массового сегмента в Москве больше всего подорожали в районе Западное Дегунино. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 4,7%, до 478,5 тыс. руб., по сравнению с июлем. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум».
Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова объяснила подобное удорожание тем, что один из девелоперов на время убрал из продажи недорогие предложения в строящихся домах.
«Второе место с ростом средней цены 1 кв. м на 4,6% разделили районы Алтуфьевский (до 447,6 тыс. руб.) и Перово (до 598,4 тыс. руб.). На третьей позиции — Митино с ростом цен за месяц на 4%, до 346,3 тыс. руб.», — пишет «РБК Недвижимость».
Район Тропарево-Никулино занял четвёртое место по увеличению стоимости квартир в новостройках. Здесь подорожание составило 3,6%, до 515,7 тыс. рублей за квадратный метр. Гольяново замыкает пятёрку лидеров с ростом цен на 3,5%, до 446,2 тыс. рублей за квадратный метр.