Россиянам объяснили, как узнать стоимость квартиры перед продажей

14 сентября 2026, 19:04

Риелтор Гиззатова: оценить квартиру перед продажей поможет портал недвижимости

Фото: Istock/marchmeena29

Риелтор Анастасия Гиззатова заявила, что собственник может самостоятельно узнать ориентировочную цену квартиры перед продажей.





В беседе с «Татар-информом» эксперт отметила, что для этого гражданин может воспользоваться онлайн-сервисами оценки недвижимости.

«Первый вариант: зайти на портал недвижимости и воспользоваться функцией оценки своего объекта. Для этого необходимо будет указать характеристики своей квартиры. После чего вы получите предварительную стоимость своей недвижимости», — сказала Гиззатова.