Россиянам объяснили, как узнать стоимость квартиры перед продажей
Риелтор Гиззатова: оценить квартиру перед продажей поможет портал недвижимости
Риелтор Анастасия Гиззатова заявила, что собственник может самостоятельно узнать ориентировочную цену квартиры перед продажей.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметила, что для этого гражданин может воспользоваться онлайн-сервисами оценки недвижимости.
«Первый вариант: зайти на портал недвижимости и воспользоваться функцией оценки своего объекта. Для этого необходимо будет указать характеристики своей квартиры. После чего вы получите предварительную стоимость своей недвижимости», — сказала Гиззатова.Она добавила, что если же человек владеет лишь долей объекта, тогда продавец должен поделить полученную стоимость жилья пропорционально доле собственности.
Ещё один способ определить рыночную стоимость жилья, по словам риелтора, — обратиться к специалисту. Профессиональный оценщик изучит параметры объекта и назовёт примерную сумму, на которую собственник может ориентироваться при продаже квартиры.