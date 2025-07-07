Рак четвертой стадии оставил 80 кошек без хозяйки и дома
В поселке Большая Ижора в беде оказались 80 кошек, запертых в частном доме. Их хозяйка, борющаяся с раком четвертой стадии, госпитализирована и нуждается в уходе. Сообщает Mash на Мойке.
Волонтеры из приюта «Тимошка», существующего с 2010 года, пытаются кормить животных, но им нужна срочная помощь. Несколько кошек удалось пристроить, но большинство остаются в заточении, остро нуждаясь в новых домах или передержках.
Самой хозяйке требуется определение в хоспис, так как ее состояние ухудшилось, она потеряла зрение и больше не может обслуживать себя. Дальняя родственница женщины пытается помочь с лечением, но о кошках заботиться не желает.
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