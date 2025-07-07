Рак четвертой стадии оставил 80 кошек без хозяйки и дома

07 июля 2025, 18:55

Фото: istockphoto / elifilm

В поселке Большая Ижора в беде оказались 80 кошек, запертых в частном доме. Их хозяйка, борющаяся с раком четвертой стадии, госпитализирована и нуждается в уходе. Сообщает Mash на Мойке.