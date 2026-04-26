Ракета-носитель с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета‑носитель «Союз‑2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС‑34» на борту. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».
Уже через восемь минут 49 секунд после старта ракета успешно вывела корабль на околоземную орбиту. Согласно запланированному графику, стыковка «Прогресса МС‑34» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) должна состояться 28 апреля в 03:01 по московскому времени.
Корабль доставит на МКС свыше 2,5 тонны жизненно важных грузов. Среди них — 700 килограммов топлива, необходимого для дозаправки станции, 483 килограмма разнообразных продуктов питания и 420 литров питьевой воды. Кроме того, на борту находятся санитарно‑гигиенические средства и кислород, который поможет поддерживать оптимальную атмосферу внутри станции.
Помимо базовых ресурсов, «Прогресс МС‑34» везет оборудование и расходные материалы для проведения научных экспериментов. Особое место в грузовом отсеке занимает новый скафандр для выходов в открытый космос — «Орлан‑МКС» № 8, который обеспечит безопасность будущих внекорабельных работ экипажа.
