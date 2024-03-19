Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Белгородской области раскрыли детали обстрелов со стороны ВСУ

В Белгородской области раскрыли детали обстрелов со стороны ВСУ

Гладков: Семь человек не могут покинуть село Козинки из-за обстрелов ВСУ
19 марта 2024, 23:27
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

Власти Белгородской области не смогли эвакуировать семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, село Козинки находится в тяжелом положении. Семь человек готовы эвакуироваться в безопасное место, но доступ к нему затруднен из-за постоянных обстрелов.

«Сейчас они находятся в собственных укрытиях», – подчеркнул глава региона.


Гладков добавил, что 20 человек отказались покидать свои дома в селе.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами (коридоры, ванные комнаты, туалеты, склады).

Читайте также:

Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У»

В Курской области объявлена ракетная опасность

«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
#белгородская область
#обстрел
#всу
#село
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов
16-летнего нациста с Украины, напавшего на четырёх мигрантов, арестовали
19 марта 2024, 21:28

Фото: iStock/ilkaydede

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, обвиняющегося в четырёх нападениях в метрополитене города в ночь на 29 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нападения были совершены на основе «географической принадлежности». В двух случаях жертвами стали уроженцы Шри-Ланки. Молодой человек напал на них после того, как показал татуировку со свастикой на груди.

Затем в ночь на 5 марта украинец разбил окна нескольким автомобилям и предпринял несколько попыток кражи. 9 марта он снова напал на пассажира метро.

По данным полиции, парень ударил пассажира ногой в правый глаз, показав перед этим татуировку со свастикой и сопровождая это выкриками «Фашисты вернулись».

В ходе обысков у 16-летнего парня были изъяты мачете с расистским лозунгом, ног, несколько молотков, знамя с титулом Бенито Муссолини и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

Читайте также:

В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России

Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту

Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе
#италия
#украина
#нацизм
#преступление
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве
19 марта 2024, 20:36

Фото: Фотобанк Московской области

Тело ещё одного новорождённого ребёнка обнаружили в ходе проведения работ на насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает ГСУСК России по городу Москве.
Днём ранее столичная прокуратура сообщала, что на этой же станции уже находили тело новорождённого.

19 марта было обнаружено тело новорождённой девочки.

В СК РФ отметили, что организована доследственная проверка.

Точная причина смерти младенцев будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в московской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Канском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напала бездомная собака, которая разодрала ему лицо.

Читайте также:

В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому

На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет
#ск рф
#смерть
#дети
#москва
#проверка
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России
На 20 суток арестовали провокатора за попытку поджечь посольство РФ в Кишинёве
19 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Районный суд Кишинёва поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье, 17 марта, пытался поджечь российское посольство в Молдавии. Об этом сообщает телеканал ТВ-8.
Отмечается, что в воскресенье около посольства России, где находился избирательный пункт для голосования на выборах президента РФ, произошёл инцидент. 54-летний мужчина перебросил через забор ёмкость с зажигательной смесью (коктейль Молотова). Из-за этого ход голосования был на некоторое время прерван. Затем российская сторона потребовала наказать мужчину за попытку поджога посольства.

В результате суд принял решение поместить мужчину под предварительный арест на срок в 20 суток.

Читайте также:

Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов

МИД Молдавии высылает российского дипломата из-за голосования в Приднестровье

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
#молдова
#россия
#посольство
#поджог
#суд
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стали находить меньше поддельных купюр
19 марта 2024, 19:06

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

В Московской области в 2023 году обнаружили 75 поддельных купюр – на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона со ссылкой на данные Банка России по ЦФО.
«Общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 – в Подмосковье. Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось за год в 4,5 раза. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры. Количество поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей уменьшилось более чем в 10 раз. В Подмосковье найдено всего три таких купюры», – говорится в сообщении.
В ГУРБ добавили, что число тысячерублевых поддельных банкнот сократилось на 27%. Из обнаруженных в Московском регионе 720 фальшивок в Подмосковье выявлено 10 штук. Помимо этого, в регионе зафиксировали 13 фальшивых долларовых банкнот и один денежный знак евро.

По данным управления, в 2023 году в стране на миллион банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки, в 2022-м – четыре денежных знака.

Читайте также:

Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре

Мужчина с ножом напал на офис из-за долгов по зарплате

Грабители ворвались в дом к двум жительницам Дмитрова и заставили снять деньги с карты
#гурб
#безопасность
#деньги
#подделка
#подмосковье
#московская область
#центробанк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД рассказали, как вор смог вынести из банка более 1 млрд рублей
Полиция задержала мигранта, укравшего более 1 млрд рублей из банка Петербурга
19 марта 2024, 18:41

Фото: istock / Bet_Noire

В аэропорту Сочи полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из ячеек банка в Санкт-Петербурге на сумму более 1 миллиарда рублей. Вором оказался гражданин Молдавии, который пытался уехать из страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», — пояснила Волк.
Она добавила, что преступник не врывался в банк с оружием и не требовал отдать ему деньги. Он крал средства из помещения, которое, казалось бы, должно быть защищено по максимуму.

Краденые деньги и ювелирные изделия правоохранители обнаружили на съёмной квартире в Люберцах. Как признался сам подозреваемый, преступление заказали его знакомые. Как утверждает похититель, они предоставили все необходимые сведения для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Молдаванин незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта. Суммарно фигурант дела похитил 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро. По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.

Читайте также:

В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу

#деньги
#евро
#мвд
#банк
#сочи
#страны
#полицейские
#ирина волк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту
15-летнего подростка из Липецка осудят за приготовление к теракту
19 марта 2024, 18:41

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Липецке пятнадцатилетнего подростка обвиняют в подготовке к теракту. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По информации ведомства, несовершеннолетний за денежное вознаграждение должен был поджечь релейные шкафы на ж/д путях, а также зданиях религиозного назначения. Отмечается, что подросток являлся сторонником радикальных националистических взглядов.

Россиянин тщательно подготовился, изучил объекты и пути подхода к ним, купил все необходимо для изготовления воспламеняющегося вещества, но совершить преступление, к счастью, не успел. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Читайте также:

В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу

#преступление
#подросток
#дело
#уголовное дело
#ук
#сотрудники
#ск рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок
19 марта 2024, 18:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха переходит к положительным отметкам. Активное таяние снега и льда вызвало угрозу паводков, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Резкий подъём воды может даже за короткий период сильно осложнить жизнь домовладельцев, заявил замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин. Он поделился полезными рекомендациями, чтобы вода не застала врасплох.
«Если вы живёте в зоне риска подтопления, подготовьтесь к удару стихии. Лучше всего взять с собой рюкзак, в который можно положить документы, тёплую одежду, деньги, лекарства, средства гигиены, еду и воду», – посоветовал Сорокин.
По его словам, спасатели также советуют жителям запастись высокими резиновыми сапогами, изучить окрестности, найти удобные дороги или возвышенности.
«При объявлении эвакуации придётся покинуть жильё до отступления воды, поэтому перед уходом лучше обезопасить дом. Рекомендуется отключить газ и электричество, погасить печь, плотно закрыть окна и двери, убрать запасы и вещи из подвала. Ценности лучше перенести на шкафы или на второй этаж. Если вы не успели покинуть здание, поднимитесь на крышу или возвышенность и подавайте сигналы спасателям: днём – светлым куском ткани, ночью – фонариком или экраном телефона» – подчеркнул Сорокин.
Он добавил, что в случае эвакуации не стоит ехать на автомобиле, так как его может унести течением.

Читайте также:

В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад «Мособлгаза»

Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений

Московская область готова к предстоящим паводкам и подтоплениям
#паводок
#половодье
#подтопление
#мособлпожспас
#спасатели
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пять человек пострадали при взрыве в многоэтажке в Нижнем Новгороде
19 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/Distortion Media

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика произошёл взрыв на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в доме взорвался газ.

Спасатели оперативно эвакуировали 167 жильцов, среди которых было 23 ребёнка. Из них пятеро пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

На данный момент пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Причины произошедшего взрыва будут устанавливаться.

Читайте также:

56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая

В Новосибирске неизвестный устроил фейерверк в одном из отделений банка

В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы
#пожар
#взрыв
#нижний новгород
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»
Защита заявила о смерти «крабового короля» Олега Кана в суде по иску ГП
19 марта 2024, 17:45

Фото: istock / AMilkin

Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер и попросил закрыть дело. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этом сведеньям. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков, ссылаясь на сведенья Федеральной нотариальной палаты РФ.
В прокуратуре поставили под сомнение заявление защиты, так как в ЗАГСе нет информации о смерти обвиняемого.

25 января сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам дальневосточного краба. Суммарно иски поданы к 45 ответчикам, среди которых указаны фирмы «крабового короля» и его семьи.

Читайте также:

В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу

#суд
#дело
#производство
#генпрокуратура
#семьи
#заявление
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф