В Белгородской области раскрыли детали обстрелов со стороны ВСУ

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Власти Белгородской области не смогли эвакуировать семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, село Козинки находится в тяжелом положении. Семь человек готовы эвакуироваться в безопасное место, но доступ к нему затруднен из-за постоянных обстрелов.
Гладков добавил, что 20 человек отказались покидать свои дома в селе.
Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами (коридоры, ванные комнаты, туалеты, склады).
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«Сейчас они находятся в собственных укрытиях», – подчеркнул глава региона.
Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами (коридоры, ванные комнаты, туалеты, склады).
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Александр Климов