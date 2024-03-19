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На Украине заявили о получении «критически нужных» боеприпасов

Минобороны Украины: ВСУ получат нужные боеприпасы и ракеты для ПВО
19 марта 2024, 23:56
Фото: iStock/chameleonseye

Фото: iStock/chameleonseye

Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи контактной группы поддержки Украины и сообщил об этом в Facebook*.
Умеров подчеркнул, что главной темой переговоров были боеприпасы. По его словам, партнеры предоставят Киеву пакет помощи, включающий 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.

«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», – добавил он.


Ранее вице-премьер Украины Ирина Веревку сообщила, что Киев принудительно эвакуирует детей из подконтрольной ему части ДНР.

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Украина начала принудительно вывозить детей из ДНР
Верещук: Киев принудительно вывозит детей из ДНР
19 марта 2024, 23:11

Фото: iStock/eranicle

Киев начал принудительно вывозить детей с подконтрольной ему части территорий Донецкой народной республике (ДНР), заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.
«Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов», – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Киев планирует вывоз детей из четырех населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), контролируемых украинской армией.

До этого представитель ДНР Денис Пушилин рассказал, что жительница Авдевки два года прятала своих детей, чтобы избежать принудительного выселения. Пушилин добавил, что жизни матери и детей ничто не угрожает, так как город сейчас оккупирован Россией.

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В Минобороны Франции опровергли информацию об отправке войск на Украину
19 марта 2024, 23:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

В Минобороны Франции отвергли и назвали провокацией информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обладает сведениями о подготовке Францией военного контингента численностью 2000 человек для отправки на Украину.

«Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией», — сообщило Минобороны Франции в сети Х.

При этом, Минобороны РФ регулярно сообщает о зачистках наемников из европейских держав, которые прибыли в зону российско-украинского конфликта и участвуют в боевых действиях. По информации ведомства, в их числе есть и представители французских вооруженных сил.

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Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У»
19 марта 2024, 22:51

Фото: iStock/PavelRodimov

Средства ПВО предотвратили массированную атаку на территорию Белгородской области, уничтожив 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У», сообщают в Минобороны РФ.
«19 марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации» — сообщили в ведомстве.

Ранее власти предупредили, что сеть «Вкусно – и точка» временно закрыла свои рестораны быстрого питания в Белгороде в целях обеспечения безопасности сотрудников и гостей.

Кроме того, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.

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#белгородская область
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В Курской области объявлена ракетная опасность
Старовойт: В Курской области объявлена ракетная опасность
19 марта 2024, 22:36

Фото: iStock/Photoboyko

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар планирующими авиабомбами по месту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на границе Курской области.

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#вс рф
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В Белгороде из-за обстрелов закрыли рестораны «Вкусно – и точка»
В Белгороде для безопасности сотрудников закрыли рестораны «Вкусно – и точка»
19 марта 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» временно закрыла свои рестораны в Белгороде в целях обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что все сотрудники предприятий будут получать зарплату в соответствии с законодательством РФ.

Также сообщается, что сеть магазинов «ВкуссВилл» до 20 марта прекратила доставку продуктов. При этом сами магазины продолжат работать в штатном режиме.

Такие меры принимаются компаниями в связи с регулярными обстрелами Белгорода и Белгородской области украинскими войсками. 19 марта ВСУ вновь атаковали город и район вокруг. В результате обстрела в посёлке Разумное пострадали две женщины и подросток, которому частично оторвало руку.

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#белгородская область
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Глава Пентагона Остин отметил продвижение российских войск на Украине
Глава Пентагона Остин: США видят серию дополнительных приобретений ВС РФ
19 марта 2024, 20:21

Фото: iStock/icholakov

Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских войск на Украине. О продвижении ВС РФ сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что оптимистично настроен на поддержку в Конгрессе США нового запроса Белого дома об оказании помощи Украине.

Остин добавил, что предсказать результат законотворческой работы невозможно, однако в администрации президента Джо Байдена убеждены в подвижках по данному вопросу.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине столько вооружения, сколько будет необходимо для того, чтобы не дать украинской армии пасть.

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#вс рф
#спецоперация
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Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
19 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. Об этом она сообщила во время брифинга.
Примечательно, что своими словами Жан-Пьер подтвердила катастрофическое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. По словам пресс-секретаря, конгрессу США следует как можно скорее одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании, который предусматривает в том числе ассигнования на новую помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что законодатели палаты представителей США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициаторами идеи стали демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#дом
#украина
#мир
#оружие
#сво
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Пятилетняя девочка одна выжила при ударе ВСУ по её дому с семьёй под Белгородом
19 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Маленькая девочка оказалась единственной выжившей после удара ВСУ по дому в Белгородской области, в котором находилась её семья. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что из пятерых находившихся в частном доме выжить удалось лишь пятилетней (по другой информации – шестилетней) девочке, которой сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Telegram-канал Mash уточняет, что семья девочки занималась волонтёрством и помогала участникам СВО. Они переехали в село Никольское Белгородской области из Якутии пять лет назад. Несмотря на начало спецоперации и участившиеся обстрелы приграничных территорий, семья отказывалась переезжать.

Отмечается, что в доме находились мать девочки со своим гражданским мужем, её бабушка и брат-подросток. У ребёнка остался дедушка, который в момент удара находился не дома и отец, с которым её мать находилась в разводе. Он уже выехал в дочери.

Девочку успешно прооперировали, она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Прогнозы врачей положительные.

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#белгородская область
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#семья
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Актёр Соколов устроит в Химках концерт в помощь Донбассу
19 марта 2024, 19:52

Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari

Во Дворце культуры «Родина» в Химках 5 апреля состоится благотворительный концерт в рамках проекта народного артиста России Андрея Соколова «Культура в помощь Донбассу». Мероприятие начнётся в 19 часов. Оно пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Этот концерт – символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии. Собранные от продажи билетов средства будут направлены на закупку всего самого необходимого для участников спецоперации. Это квадрокоптеры, оптические прицелы, медикаменты и многое другое. Помощь также будет оказана гражданам, проживающим на новых территориях», – рассказал народный артист.

Помимо Андрея Соколова, в концерте примут участие Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, ВИА «Надежда», Вероника Сыромля, Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов и группа «Катюша».

Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari

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