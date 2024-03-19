На Украине заявили о получении «критически нужных» боеприпасов

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Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи контактной группы поддержки Украины и сообщил об этом в Facebook*.
Умеров подчеркнул, что главной темой переговоров были боеприпасы. По его словам, партнеры предоставят Киеву пакет помощи, включающий 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Веревку сообщила, что Киев принудительно эвакуирует детей из подконтрольной ему части ДНР.
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«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», – добавил он.
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Александр Климов