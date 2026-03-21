Суд арестовал активы бизнесмена Галицкого по иску Генпрокуратуры
Активы бизнесмена Александра Галицкого подверглись аресту. Генпрокуратура (ГП) РФ требует обратить в доход государства имущество и денежные средства предпринимателя на сумму 8 миллиардов рублей.
Об этом пишет РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами. Из них следует, что 11 марта московский суд выдал исполнительный лист по иску ГП, а на следующий день на основании документа началось исполнительное производство об аресте активов Галицкого.
Помимо финансовых претензий, надзорное ведомство потребовало запретить деятельность объединения, куда входят бизнесмен и его инвестиционный холдинг Almaz Capital Partners LTD. Организацию подозревают в финансировании ВСУ.
Как установили в ГП, за последние годы фонд Галицкого направил украинским оборонным компаниям свыше 50 миллионов долларов. Дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского. Через нее ведется сбор средств для закупки вооружения, военной техники и провизии для ВСУ, говорится в материалах.
