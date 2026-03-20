Назван самый популярный в Московской области вид мяса

20 марта 2026, 22:50

Мясо птицы стало лидером по популярности среди всех видов мясной продукции в Подмосковье. Таки данные мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привели в его пресс-службе.





Птичье мясо занимает первое место по объёму продаж и остаётся самым востребованным в регионе. В феврале его продажи превысили 13 400 000 кг, что более чем на 2% больше январского показателя.

«На втором месте по популярности – свинина. В феврале её купили более 4 500 000 кг. Спрос относительно предыдущего месяца вырос почти на 11%. Замыкает тройку лидеров говядина, объём продаж которой в феврале составил свыше 734 000 кг – на 6% больше, чем в январе», – пояснили в региональном Минсельхозпроде.