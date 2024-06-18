Родители назвали самые нежелательные профессии для своих детей

Фото: iStock|/shironosov
Россияне в ходе опроса сервиса Superjob.ru рассказали, в какой профессии не хотели бы видеть своих детей. Большинство родителей не желает, чтобы ребёнок стал дворником.
«Так, 8% ответили, что не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их дети будут работать продавцами и уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских», — приводит RT данные опроса.
При этом 5% опрошенных россиян переживают, что их дети захотят стать блогерами. По 4% родителей не хотели бы видеть своего ребёнка учителем или военным.
По 3% боятся, что малыши захотят стать охранниками, водителями, чиновниками или врачами.
Читайте также:
Опрос: Половина украинцев считают, что Зеленский не сдержал большинство обещаний
Опрос показал, является ли кондиционер причиной раздора в российских коллективах
Опрос: Россияне считают альтернативой гаджетам для детей велосипеды
Элина Позднякова