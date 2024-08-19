Рамзан Кадыров выразил благодарность Илону Маску за Starlink

Фото: сайт Кремля
В своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Он призвал бизнесмена не обращать внимания на критику и продолжать работать над новыми изобретениями.
«Илон, не стоит обращать внимания на тех, кто не понимает и не поддерживает тебя, и на продажные СМИ. Поверь мне, это не стоит твоего внимания», — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что разработки Маска отлично помогают российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная.
Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать её бойцам в зону СВО. Он выразил уверенность, что автомобиль принесёт много пользы российским военным.
Однако позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.
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