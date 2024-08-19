У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

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Примерно каждый четвертый россиянин имеет сбережения, которых хватит на жизнь в течение трех и более месяцев. Об этом пишет РБК.
Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», 15% участников опроса сообщили, что их сбережений достаточно для поддержания привычного образа жизни в течение от трех до шести месяцев. Еще 12% респондентов отметили, что их накоплений хватит на шесть месяцев и более.
Исследование показывает, что люди, имеющие финансовую подушку безопасности, обычно являются высококвалифицированными специалистами или руководителями, проживающими в крупных городах с населением более миллиона человек и обладающие высшим образованием.
Однако 27% опрошенных указали, что их сбережений хватит лишь на один — два месяца, а 17% не смогут продержаться без дохода более недели.
Исследование было проведено в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
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Исследование показывает, что люди, имеющие финансовую подушку безопасности, обычно являются высококвалифицированными специалистами или руководителями, проживающими в крупных городах с населением более миллиона человек и обладающие высшим образованием.
Однако 27% опрошенных указали, что их сбережений хватит лишь на один — два месяца, а 17% не смогут продержаться без дохода более недели.
Исследование было проведено в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
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Дарья Осипова