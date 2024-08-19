Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

РБК: четверть россиян имеет финансовую подушку на три и более месяца
19 августа 2024, 14:58
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Примерно каждый четвертый россиянин имеет сбережения, которых хватит на жизнь в течение трех и более месяцев. Об этом пишет РБК.
Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», 15% участников опроса сообщили, что их сбережений достаточно для поддержания привычного образа жизни в течение от трех до шести месяцев. Еще 12% респондентов отметили, что их накоплений хватит на шесть месяцев и более.

Исследование показывает, что люди, имеющие финансовую подушку безопасности, обычно являются высококвалифицированными специалистами или руководителями, проживающими в крупных городах с населением более миллиона человек и обладающие высшим образованием.



Однако 27% опрошенных указали, что их сбережений хватит лишь на один — два месяца, а 17% не смогут продержаться без дохода более недели.
Исследование было проведено в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Читайте также:

Россияне высказали своё мнение о профориентации

Россияне оценили работу Путина

Психолог Хорс объяснил сходства трудоголиков с алкоголиками
#жизнь
#исследование
#человек
#компании
#люди
В Электрогорске продолжается набор учеников в школу искусств
19 августа 2024, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Набор ребят на обучение вокалу, хореографии и игре на различных музыкальных инструментах продолжается в Электрогорской школе искусств, записать можно детей в возрасте от шести с половиной лет, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Открыта запись на обучение эстрадному, академическому или хоровому пению, игре на гитаре, фортепиано или аккордеоне, на хореографию, а также на отделение декоративно-прикладного творчества», — говорится в сообщении.
Обучение проводится как на платной, так и на бюджетной основе. Срок обучения составляет от пяти до восьми лет — в зависимости от возраста поступившего.

Подробную информацию об обучении в школе искусств можно узнать на сайте системы дополнительного образования Московской области «Навигатор» или по телефонам: 7-916-220-88-13 и 7-496-43-3-20-66.

Читайте также:

В Мытищах поставили на кадастровый учёт школу-новостройку на 500 мест

Россияне высказали своё мнение о профориентации

Обновлённую школу на 1100 мест в Дзержинском откроют 1 сентября будущего года
#электрогорск
#школа искусств
#дети
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей
Жители Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 миллионов
19 августа 2024, 15:27

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Aif.ru.
Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей прошел в воскресенье, 18 августа.

Денежный приз был разделен между двумя участниками. По данным источника, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Ранее сообщалось, что в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в лотерее

Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

Житель Московского региона выиграл в лотерею около 500 млн рублей
#пенсионер
#розыгрыш
#жители
#билеты
#приз
#лотерея
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рамзан Кадыров выразил благодарность Илону Маску за Starlink
19 августа 2024, 15:24

Фото: сайт Кремля

В своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Он призвал бизнесмена не обращать внимания на критику и продолжать работать над новыми изобретениями.
«Илон, не стоит обращать внимания на тех, кто не понимает и не поддерживает тебя, и на продажные СМИ. Поверь мне, это не стоит твоего внимания», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что разработки Маска отлично помогают российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная.

Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать её бойцам в зону СВО. Он выразил уверенность, что автомобиль принесёт много пользы российским военным.

Однако позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.

Читайте также:

У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа

«Магнит» впервые запустит франшизу
#скорость
#автомобиль
#предприниматель
#разработки
#сми
#операции
#маска
#сво
#кадыров
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года устранили 1,5 тыс. дефектов содержания скамеек
19 августа 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье с начала года по заявкам жителей устранили более 1,5 тыс. дефектов малых архитектурных форм. Ремонт контролируют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Создание комфортной среды начинается со двора. С начала этого года по заявкам жителей на территории Московской области отремонтировали, покрасили и заменены повреждённые элементы скамеек. Всего удалось устранить более 1,5 тыс. дефектов. Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что самое большое количество дефектов устранили в городских округах Одинцовский (260), Волоколамский (112) и Дубна (100).

В Минчистоты подчеркнули, что если жители заметили нарушения содержания элементов малых архитектурных форм, они могут сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.

Читайте также:

Инспекторы Минчистоты будут работать по-новому

В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов

Технический эксперт Зинченко предложила неоычный метод борьбы с вандализмом на детских площадках
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#инспектор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родителям рассказали, как сделать себе оплачиваемый выходной 1 сентября
«Авито Работы»: Можно использовать один день отпуска
19 августа 2024, 15:21

Фото: iStock/Oleksandr Zamuruiev

Аналитики «Авито Работы» дали рекомендации по тому, как российским родителям организовать себе оплачиваемый выходной 1 сентября.
В первую очередь необходимо спросить у работодателя об оставшихся днях отпуска и договориться использовать один из них.

Кроме этого, есть вариант взять один выходной за свой счёт.

«Если вы ранее работали в выходные или праздничные дни, у вас есть право на оплату работы в двойном размере или дополнительный день отдыха — отгул. Этот дополнительный выходной можно использовать 2 сентября, чтобы провести День знаний с ребёнком», — добавили в беседе с RT специалисты.

А трёхкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по образованию Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что в Москве состоятся бесплатные интерактивные занятия по направлению «Рисунок».

«Погружение в мир художественного творчества поможет ребёнку увидеть мир во всей его красоте. Причём не только увидеть, но и зафиксировать его с помощью карандашей или красок на бумаге. Способность отобразить окружающий мир художественными средствами развивает личность ребёнка. И это замечательно», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Киселева.

Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что до 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.

Читайте также:

В Павловском Посаде проверили готовность школьных библиотек к учебному году

Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников

Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных детей
#москва
#школы
#день знаний
#выплаты
#выходные
#специалисты
#право
#работа
#дети
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных водителей предупредили об активизации лосей
19 августа 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

У лосей начинается период гона, который продлится с конца августа до начала октября, в это время животные могут чаще выходить на дороги. Об этом водителей предупредили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, они могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Места, где лоси чаще выходят на дорогу, отмечены знаками «Дикие животные». В этих местах особенно важно соблюдать скоростной режим, кроме того, в тёмное время суток рекомендуется включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

В министерстве напомнили, что при столкновении с лосем ответственность всегда несёт водитель, и он будет обязан возместить ущерб от гибели животного.

Читайте также:

Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку

ИИ будет искать потерянных кошек и собак в Подмосковье
#лось
#животные
#животное
#водители
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроили школу на 825 мест
19 августа 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в жилом комплексе «Пятницкие кварталы», расположенном рядом с деревней Сабурово городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь четырёхэтажной школы составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. В здании расположены универсальные и специализированные кабинеты, два многофункциональных спортивный зала, актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр, ИТ-полигон, столовая и прочие помещения», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудована спортивная зона, детские площадки, а также территория для общешкольных мероприятий.

Торжественное открытие новой школы проведут в первый день нового учебного года.

Читайте также:

Назван срок открытия нового ФОКа в Красногорске

В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея

В Мытищах поставили на кадастровый учёт школу-новостройку на 500 мест
#министерство строительного комплекса мо
#школа
#строительный мусор
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 12 лесничествах Подмосковья завершили обустройство минерализованных полос
19 августа 2024, 13:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Минерализованные полосы обустраивают в лесах Московской области для защиты от пожаров, в 12 лесничествах годовой по этим работам выполнен на сто процентов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня, они не позволяют огню распространиться на большие территории или перейти на территорию леса с полей или земель иных категорий. В этом году специалисты Комлесхоза создали уже более 1,6 тыс. км минполос, что составляет свыше 93% от годового плана. А в 12 из 19 лесничеств эти работы выполнены полностью», — отметил глава областного Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что обустройство минерализованных полос завершено в Шатурском, Волоколамском, Талдомском, Дмитровском, Ступинском, Звенигородском, Сергиево-Посадском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском и Московском учебно-опытном лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В Комлесхозе области также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Читайте также:

В Талдомском округе обустроили новое место отдыха на природе

Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера

В подмосковных лесах в 2024 году выявили 4,5 тыс. нарушений закона
#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
#евгений агулов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные лесопожарные станции в этом году примут 40 единиц техники
19 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На лесопожарные станции Подмосковья в этом году поступило 35 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Технику закупают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
«На вооружение лесопожарных формирований приняли пассажирские и грузопассажирские автомобили, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, пожарные автоцистерны, седельные тягачи и многое другое. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС», – рассказали в пресс-службе.
Новую технику будут использовать для тушения лесных пожаров и для проведения лесохозяйственных работ в сложных условиях. В этом году планируется поставка ещё пяти единиц спецтехники.

В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Читайте также:

Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов

В Талдомском округе обустроили новое место отдыха на природе

В подмосковных лесах в 2024 году выявили 4,5 тыс. нарушений закона
#лес
#техника
#безопасность
#пожарная безопасность
#лесные пожары
#природные пожары
#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф