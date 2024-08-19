Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье на счета нуждающихся в поддержке родителей с 10 августа поступают выплаты для школьников к началу нового учебного года.
Об этом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов доложил министр социального развития Андрей Кирюхин.
По его словам, кроме денежного перевода, один из родителей получает СМС с разъяснением, что за деньги поступили на карту, и пожеланием успехов в новом учебном году.
Если выплата не поступила автоматически, нужно подать электронное заявление на портале госуслуг или воспользоваться чат-ботом в Telegram.
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«Проактивно с 10 августа мы начали выплаты. 107 тыс. школьников их уже получили. Многодетным на каждого школьника выплатили по 3 тыс. рублей, многодетным с невысокими доходами на каждого школьника – 10 тыс., а семьям с детьми с особенностями здоровья – 13 тыс. рублей. Это проактивные выплаты, то есть житель никуда не приходил, не писал никаких заявлений. Мы обеспечили эти выплаты без лишней волокиты, просто на основании данных в информационных системах», – пояснил министр.
По его словам, кроме денежного перевода, один из родителей получает СМС с разъяснением, что за деньги поступили на карту, и пожеланием успехов в новом учебном году.
Если выплата не поступила автоматически, нужно подать электронное заявление на портале госуслуг или воспользоваться чат-ботом в Telegram.
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Лора Луганская