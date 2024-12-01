Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова. Информация следует из ролика, который блогер опубликовал у себя в блоге.
Гасанов опубликовал видео с Кадыровым. Политик заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера в том случае, если тот решит отметить ее в Грозном, а также пригласил всех на торжественное мероприятие.
Сам блогер добавил, что они уже договорились с Кадыровым, и подчеркнул, что свадьба состоится в ближайшее время. Глава Чечни сообщил, что это «уже вполне серьезно».
Кадыров в своем Telegram-канале написал, что вместе с блогером они посетили горы Итум-Калинского района.
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Сам блогер добавил, что они уже договорились с Кадыровым, и подчеркнул, что свадьба состоится в ближайшее время. Глава Чечни сообщил, что это «уже вполне серьезно».
Кадыров в своем Telegram-канале написал, что вместе с блогером они посетили горы Итум-Калинского района.
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Екатерина Коршунова