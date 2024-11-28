Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид»

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Чеченский командир отряда «Аид» был ранен в ходе спецоперации десять раз. О военном рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что спецназовец уже восстановился, вернулся в строй, отметившись успешной боевой работой.
Перед этим Кадыров рассказывал о бойце с позывным «Хохол» с Украины, который командует отрядом спецназа «Ахмат» на фронте. Глава Чечни отмечал, что бойцы Хохла — настоящий кошмар для боевиков ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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«Аид» понимает, что он является примером для бойцов отряда, поэтому стремится быть не только лидером, но и источником мотивации», — сказал чеченский политик.
Перед этим Кадыров рассказывал о бойце с позывным «Хохол» с Украины, который командует отрядом спецназа «Ахмат» на фронте. Глава Чечни отмечал, что бойцы Хохла — настоящий кошмар для боевиков ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов