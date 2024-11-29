Кадыров опубликовал картинку с Путиным с подписью о мощи РФ

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале опубликовал изображение президента РФ Владимира Путина и сопроводил его словами лидера российского государства.
На изображении, возможно, сгенерированным нейросетью, Владимир Путин изображен сидящим на троне на фоне ущелья и горящего огня. На нём одежда, которая представляет смесь восточной и европейской традиций. На плечах лидера российского государства видны эполеты, а на груди — медали.
Сама картинка статична, но опубликована она в виде видеофайла. Это сделано из-за наложенной аудиодорожки — слов Владимира Путина.
Ранее глава Чечни сообщил, что кореец по имени Дима «виновен в панике Запада» — он родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».
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«Россия — мощь!» — заявил Рамзан Кадыров.
Сама картинка статична, но опубликована она в виде видеофайла. Это сделано из-за наложенной аудиодорожки — слов Владимира Путина.
«А вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете и глазом моргнуть», — такие слова президента Российской Федерации приводятся в видеофайле.
Ранее глава Чечни сообщил, что кореец по имени Дима «виновен в панике Запада» — он родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».
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Ольга Енгалычева