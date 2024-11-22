Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Телеграм-канале о бойцах чеченского спецназа «Ахмат», в рядах которого служит кореец по имени Дима и украинец с позывным «Хохол».
«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навёл всего лишь один кореец по имени Дима», — поделился Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что Дима родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».
Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов «раскрыл все карты панических настроений» в опубликованной видеозаписи, подчеркнул глава Чечни.
Рамзан Кадыров отметил, что украинскую сторону пугает командир отряда «Ахмат» с позывным «Хохол». По национальности он украинец и данный факт не мешает ему «сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями» разных национальностей, обратил внимание глава Чеченской республики.
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