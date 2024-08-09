Рамзану Кадырову вручили премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО, поддержку ее участников, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости. Награду вручала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
Винер заявила, что много вручала медалей за свою жизнь, но «премию великого Нобеля вручать великому Рамзану» — большая честь для нее.
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«Это большая честь, большое счастье. Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную неуклонную, понимаете, я все знаю о вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники также работают», — приводят в агентстве слова Винер.
«Служу России, спасибо. Авансом принимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства», — поблагодарил Кадыров.Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку происходящему в Курской области и назвал сроки, когда ситуация в приграничных районах будет стабилизирована. По его словам, следует подождать два-три дня, после чего ВС РФ покажут хорошие результаты. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, в свою очередь, также заверил, что у российской армии есть все силы и средства, чтобы остановить врага на курском направлении.
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