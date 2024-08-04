Кадыров высказался о состоянии своего здоровья

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и проходит обследования каждый квартал. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о вбросах западных СМИ о его болезнях и подготовке преемника.
Он рассказал, что соблюдает все религиозные нормативы, правильно питается и занимается физкультурой по утрам. В последнее время глава республики редко занимается её внутренними делами, отдав большую часть дел правительству региона. Однако он прилагает много усилий в рамках СВО: республика потратила на нужды фронта уже 32 млрд рублей и обучила 45 тысяч военных.
После этого Кадыров отжался порядка 30 раз перед камерами, подчеркнув, что не обращает внимания на новости из западной прессы о состоянии его здоровья.
Читайте также:
Кадыров раскрыл, когда закончится СВО
«Он никто»: Кадыров отказался считать Зеленского мужчиной из-за его поступков
Кадыров объявил о запуске серийного производства «Ахмат-мобиля»
Анастасия Чинкова