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Кадыров высказался о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров
04 августа 2024, 19:33
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и проходит обследования каждый квартал. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о вбросах западных СМИ о его болезнях и подготовке преемника.


Он рассказал, что соблюдает все религиозные нормативы, правильно питается и занимается физкультурой по утрам. В последнее время глава республики редко занимается её внутренними делами, отдав большую часть дел правительству региона. Однако он прилагает много усилий в рамках СВО: республика потратила на нужды фронта уже 32 млрд рублей и обучила 45 тысяч военных.

После этого Кадыров отжался порядка 30 раз перед камерами, подчеркнув, что не обращает внимания на новости из западной прессы о состоянии его здоровья.

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#рамзан кадыров
#чечня
#здоровье
#новости
Замминистра экономики сектора Газа погиб при ударе авиации Израиля
04 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/e-crow

Замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб во время бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило управление анклава по работе со СМИ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что чиновник погиб в результате прямого удара израильской авиации.

В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.

При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.

По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.

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#цахал
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В Госдуме отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины
Депутат Чепа: прибытие F-16 на Украину станет проверкой для российских ПВО
04 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/TebNad

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал прибытие американских истребителей на территорию Украины. В беседе с изданием «Лента.ру» он сообщил, что это станет проверкой для отечественных систем ПВО.
По его словам, российская противовоздушная оборона всегда готовилась к отражению определенных объектов, в том числе истребителей F-16.

Чепа выразил уверенность в том, что американская сторона, поставляющая подобное вооружение Киеву, будет недовольна тем, как ВСУ будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от самолетов Су-57 и других.

«У нас есть очень эффективные ракеты «воздух-воздух», они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — отметил депутат.
Прежде прибытие партии американских боевых самолетов на Украину подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, в Сети появились кадры, на которых виден полет F-16 в районе Одессы.

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#оборона
#вооружение
#воздух
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#всу
#ракеты
#пво
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Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием
04 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Иран, вероятно, произвёл ядерное оружие. Такое заявление сделал депутат иранского парламента, экс-член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ахмад Ардастани, слова которого приводит местное издание Khabar-e Online.
Политик заявил, что на это указывает «уверенность», с которой власти страны организовали атаку на Израиль и американскую базу в Ираке.

Ардастани подчеркнул, что полной уверенности в том, что Иран смог произвести ядерное оружие пока нет. Однако ученые не раз заявляли, что вплотную подошли к завершению разработки.

В связи с этим, правительства США и стран Евросоюза настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ ядерной деятельности в Ирана, в первую очередь предоставления страной всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.

Заявления иранских политиков о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину Ирана являются, по словам Ардастани, только прелюдией к достижению самого ядерного оружия. Таким образом, власти страны не хотят лишний раз заявлять об этом, чтобы не пугать мировое сообщество.

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#иран
#ядерное оружие
#конфликт
#израиль
#ирак
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«Он никто»: Кадыров отказался считать Зеленского мужчиной из-за его поступков
Кадыров: Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств, чтобы застрелиться
04 августа 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что украинский лидер Владимир Зеленский не мужчина, так как у него нет достойных качеств для того, чтобы застрелиться.
По словам чеченского лидера, Зеленскому следовало внимательнее посмотреть, что он делает с простыми людьми, «забрасывая их в мясорубку». Кадыров отметил, что слушая своих западных союзников, предводитель киевского режима массово убивает граждан Украины.

Глава Чечни добавил, что Зеленскому нужно «встать на колени и просить прощение у украинского народа», а потом у РФ.

Ранее Кадыров в стихах высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее читайте в материале редакции «Радио 1».

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#владимир зеленский
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Германия призвала ввести погранконтроль с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян
В Германии призвали ввести погранконтроль с Венгрией
04 августа 2024, 16:11

Фото: iStock/xbrchx

Глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза после решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощённого получения долгосрочных виз. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Отмечается, что Штюбген стал первым немецким политиком, призвавшим к введению пограничного контроля с Венгрией.

Он подчеркнул, что договоры, заключённые между европейскими государствами, допускают введение погранконтроля только в исключительных случаях. Однако нельзя допустить, чтобы одно из государств ЕС практически бесконтрольно начало впускать россиян в страну.

Кроме того, о необходимых ограничениях в отношении Венгрии говорил глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер. В своём письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю он призывал принять жёсткие меры, иначе такой бесконтрольный въезд россиян в Европу создаёт серьёзную угрозу безопасности.

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#евросоюз
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Стало известно, что США готовят в отношении России
InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России
04 августа 2024, 14:30

Фото: iStock/RomanBabakin

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против РФ. Об этом сообщает портал infoBRICS.
Согласно словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Североатлантическому альянсу необходимо адаптироваться к современным обязательствам, и сделать так, чтобы Киев победил. Изменения предполагают новые значительные шаги для поддержки киевского режима, а также мотивацию стран Большой семерки (G7) для скорой передачи Украине замороженных российских активов.

Уточняется, что заключительным шагом в этом плане станет вступление Украины в НАТО. Однако пока страны Запада будут стремиться сохранить однополярную систему, мира ничего достичь не удастся, говорится в материале источника. ​

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«Часы Судного дня» показывают без двух минут, указали в МИД РФ
Рябков: «часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс обратим
04 августа 2024, 14:02

Фото: iStock/Roman Stavila

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, однако процесс эскалации можно обратить вспять. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что необходимо ответственно относиться к происходящим в мире событиям. Однако время на «Часах», показывающее без двух минут, не означает, что ход необратим и в скором времени начнётся бой.

По словам Рябкова, переданный главой Минобороны России Андреем Белоусовым сигнал шефу Пентагона Ллойду Остину, достиг адресатов. Это означает, что Москва и Вашингтон избежали эскалации.

Замглавы ведомства исключил возможность односторонних «уступок и подачек» со стороны России для урегулирования конфликта на Украине.

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#опасность
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В МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка
Рябков заявил, что РФ и США избежали эскалации после сигнала Белоусова Пентагону
04 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка.
Рябков отметил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран. По словам дипломата, что РФ должна избегать эскалации любых конфликтов, при этом подобные сценарии рассматриваются и учитываются.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
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#министр
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Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями
04 августа 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада.
По словам политика, Москва отдала Западу людей, которые совершили уголовные преступления, «некоторые из них были осуждены за шпионаж». Медведев предупредил, что «этим предателям лучше оглядываться по сторонам».

Он подчеркнул, это была крайне трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам и длилась утомительно долго. «Западные друзья» проявили прагматизм и склонность к разумным компромиссам, заключил Медведев.

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.

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На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом

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