Кадыров сделал важное заявление о ситуации в Курской области

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о сроках остановки ВСУ в Курской области. Об этом пишет издание «Чечня сегодня».
«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — заявил он.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
Ранее минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области, а Минцифры РФ сообщили, что с сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.
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Дарья Осипова